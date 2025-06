Greve de caminhoneiros em Minas Gerais ameaça abastecimento de combustível

Caminhoneiros que transportam combustíveis e derivados de petróleo e prestam serviços para a Vibra Energia entraram em greve por tempo indeterminado no início da madrugada desta segunda-feira, 9, em Betim, Minas Gerais.

No início do dia, dezenas de caminhões-tanque estavam parados na entrada da base da Vibra em Betim, no Distrito Industrial Paulo Camilo Sul, próximo à via de acesso à Refinaria Gabriel Passos (Regap).

Segundo o sindicato dos motoristas, o Sindtaque-MG, a paralisação pode "comprometer" o abastecimento de combustíveis em postos e aeroportos do estado. Como não ocorre abastecimento nos postos no fim de semana, os estabelecimentos já se encontram com uma quantidade menor de combustível, disse a associação.

A Vibra tem forte presença em postos de combustíveis, com diversas marcas e serviços. A empresa também é líder no mercado de distribuição de combustíveis de aviação e no mercado de solventes.

Os transportadores reivindicam o pagamento do Piso Mínimo de Frete (Lei 13.703/2018) e do Vale-Pedágio Obrigatório (Lei 10.209/2001, regulamentada pela Resolução nº 2885/2008, da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT).

Irani Gomes, presidente da entidade, afirma que há anos ambas as leis vêm sendo descumpridas pela Vibra e demais distribuidoras que atuam no estado. O frete tem sido pago de 10% a 15% abaixo do valor mínimo.

"Com o descumprimento do Piso Mínimo de Frete e do Vale-Pedágio Obrigatório em Minas, os transportadores vêm acumulando prejuízos incalculáveis. Exigimos da Vibra o cumprimento imediato desses direitos dos transportadores, bem como a ampliação e intensificação da fiscalização aos contratantes de serviços de frete por parte da ANTT", disse em nota.