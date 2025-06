Quais os escritórios mais caros de São Paulo? Preço ultrapassa R$ 170 mil por mês

Localizado bem em frente ao igualmente luxuoso Shopping Iguatemi, o Plaza Iguatemi joga para cima a média de preço do aluguel comercial na avenida Faria Lima. Construído em 2002, o edifício boutique possui 21 andares com lajes a partir de 836 metros quadrados, com preços que podem superar os R$ 170 mil por mês.

A pedido da EXAME, a consultoria imobiliária Binswanger Brazil elencou os prédios de escritórios mais caros de São Paulo. Metade deles está localizado na Faria Lima, incluindo o mais caro deles, o Plaza Iguatemi, com o maior preço solicitado por metro quadrado sendo de R$ 415 por mês.

Cada andar possui quatro conjuntos de 255 metros quadrados, podendo haver conjugados de 430 metros quadrados.

O prédio abriga espaços corporativos que podem ser alugados em diferentes metragens, mas, considerando os espaços conjugados, o preço do aluguel sairia por R$ 178,4 mil.

Em segundo lugar, aparece o edifício B32 — ou o famoso prédio da Baleia —, idealizado por Rafael Birmann.

Em entrevista à EXAME, o empresário disse que pagou cerca de R$ 4 mil pelo metro quadrado do terreno onde hoje fica localizado o icônico edifício no final dos anos 1990. Hoje, o aluguel por lá é de cerca de R$ 360 o metro quadrado.

Quais os prédios de escritórios mais caros de São Paulo?

Plaza Iguatemi (Faria Lima) - R$ 415,00/m²/mês

B32 (Faria Lima) - R$ 360,00/m²/mês

Salma Tower (Faria Lima) - R$ 360,00/m²/mês

Union Faria Lima (Itaim/JK) - R$ 350,00/m²/mês

FLFC - Faria Lima Financial Center (Faria Lima) - R$ 340,00/m²/mês

Faria Lima Square (Faria Lima) - R$ 330,00/m²/mês

Birmann 29 (Faria Lima) - R$ 310,00/m²/mês

Pedro Mariz - Birmann 31 (Faria Lima) - R$ 300,00/m²/mês

Faria Lima 4440 - Acqua (Faria Lima) - R$ 300,00/m²/mês

JHA (Itaim/JK) - R$ 295,00/m²/mês

The City - JK 1455 (ItaimJK 01) - R$ 290,00/m²/mês

Praça Faria Lima (Faria Lima) - R$ 280,00/m²/mês

JK Square (ItaimJK 02) - R$ 280,00/m²/mês

F.L. Corporate (Faria Lima) - R$ 270,00/m²/mês

Gabriel Faria Lima Corporate (Jardins) - R$ 266,00/m²/mês

Torre Faria Lima (Faria Lima) - R$ 260,00/m²/mês

The One - Faria Lima (Faria Lima) - R$ 250,00/m²/mês

Spazio Faria Lima (Faria Lima) - R$ 242,47/m²/mês

Eldorado Business Tower (Marginal Oeste) - R$ 210,00/m²/mês

Faria Lima Plaza (Faria Lima) - R$ 210,00/m²/mês

International Plaza II (Itaim/JK) - R$ 200,00/m²/mês

Millennium Office Park - Bloco B (Vila Olímpia) - R$ 196,47/m²/mês

JK 1600 (Itaim/JK) - R$ 180,00/m²/mês

JK 180 (Itaim/JK) - R$ 180,00/m²/mês

HY Pinheiros (Pinheiros) - R$ 180,00/m²/mês

Roberto Bratke (Faria Lima) - R$ 175,00/m²/mês

Inspira Itaim (Jardins) - R$ 170,00/m²/mês

Seisa Lux Pinheiros (Marginal Oeste) - R$ 166,00/m²/mês

Itaim Business Center - Iaiá (Itaim/JK) - R$ 165,00/m²/mês

Pátio Rebouças Corporate Boutique (Pinheiros) - R$ 165,00/m²/mês