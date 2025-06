Novo shopping em SP: Allos (ALOS3) confirma parceria para empreendimento na Marginal Pinheiros

A ALLOS (ALOS3) anunciou que firmou um documento com a Golf Village Empreendimentos Imobiliários, empresa do grupo Bueno Netto, com o objetivo de realizar a aquisição de um terreno e o subsequente desenvolvimento de um shopping center no Parque Global – o megaempreendimento de uso misto, comercial e residencial, na região do Morumbi.

Segundo a Coluna do Broadcast, do Estadão, o megaempreendimento imobiliário que está sendo construído na Marginal Pinheiros, zona sul de São Paulo, receberá investimento no valor de aproximadamente R$ 1,5 bilhão, que será dividido pela Bueno Netto, Allos e outros investidores minoritários.

De acordo com o veículo, o shopping terá 60 mil metros quadrados de área bruta locável (ABL), sendo capaz de comportar mais de 200 lojistas. O local permite expansão para até 85 mil metros quadrados, superando o tamanho de outros shoppings de São Paulo, como o Eldorado e o Central Plaza. A previsão é que as obras sejam finalizadas em 2028.

De acordo com a Allos, porém, o acordo está condicionado a uma série de condições precedentes que ainda precisam ser cumpridas, como a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

A companhia esclareceu que, neste momento, não é possível confirmar valores ou as características detalhadas do projeto, já que essas definições dependem das condições do mercado no momento do cumprimento das condições suspensivas estabelecidas no acordo.