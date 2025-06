Giro do dia: Gol conclui processo nos EUA, JBS sai da B3 e arroz milionário no Japão

Perdeu algum fato importante nesta sexta-feira? Então acompanhe uma seleção de notícias desse 6 de junho de 2025:

Gol conclui processo de recuperação judicial nos Estados Unidos

A Gol anunciou nesta sexta-feira, 6 de junho, que está saindo do Chapter 11, processo de recuperação judicial nos Estados Unidos, no qual entrou em janeiro de 2024 — superando as estimativas iniciais. O anúncio vem poucas semanas depois da Justiça dos Estados Unidos aprovar plano de saída do Chapter 11. A empresa levantou US$ 1,9 bilhão para financiar sua saída do processo.

JBS sai da B3 e deixa 'buraco' de R$ 421 milhões por dia no mercado

Nesta sexta-feira, 6 de junho, a B3 se despediu oficialmente de um de seus ativos mais líquidos: as ações da JBS (JBSS3). A partir da próxima segunda-feira, 9, os papéis da gigante do setor de proteína animal passam a ser negociados exclusivamente por meio de BDRs (Brazilian Depositary Receipts), sob o código JBSS32.

EUA e China vão se reunir na segunda-feira para retomar negociações

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, e outros dois funcionários do governo Trump se reunirão com seus colegas chineses em Londres na segunda-feira para retomar as negociações comerciais, disse o presidente Donald Trump. Bessent, que lidera os esforços do governo para elaborar um acordo com Pequim, será acompanhado pelo secretário do Comércio, Howard Lutnick, e pelo representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer.

Dólar cai 0,26% e fecha com o menor valor de 2025

O dólar fechou em queda de 0,26% nesta sexta-feira, 6, cotado a R$ 5,569, o menor valor desde outubro de 2024. Na semana, a moeda recuou 2,62% na comparação com o real, acumulando perda de 9,88% em 2025. Investidores digeriam o relatório de emprego (payroll) acima do esperado nos Estados Unidos. O país criou 139 mil vagas em maio, resultado que atenuou parcialmente os temores sobre os impactos das tarifas do presidente Donald Trump sobre a atividade econômica americana.

Preços do arroz disparam no Japão; pacote já custa mais de R$ 1 mil

Japão: Os preços do arroz nos supermercados japoneses atingiram uma média de 4.260 ienes (US$ 29,62) por 5 kg (11 libras) na semana encerrada em 25 de maio, quase o dobro do nível do ano anterior. (Getty Images)

A falta de arroz no Japão fez os preços do grão dispararem no país asiático. Segundo o jornal Financial Times, o preço médio de uma saca de 60 kg de arroz colhido em 2024 atingiu o recorde de mais de US$ 184, ou R$ 1.029, enquanto o pacote de 5 kg nos supermercados dobrou de valor na semana encerrada em 25 de maio, em comparação ao mesmo período de 2024, alcançando US$ 29,62, ou R$ 172,40.