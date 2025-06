O dólar fechou queda de 0,26% nesta sexta-feira, 6, cotado a R$ 5,569, o menor valor desde outubro de 2024. Na semana, a moeda recuou 2,62% na comparação com o real, acumulando perda de 9,88% em 2025.

Investidores digeriam o relatório de emprego (payroll) acima do esperado nos Estados Unidos. O país criou 139 mil vagas em maio, resultado que atenuou parcialmente os temores sobre os impactos das tarifas do presidente Donald Trump sobre a atividade econômica americana.

“O payroll foi o grande evento do dia, trazendo impacto significativo sobre a curva de juros nos Estados Unidos. A reação dos títulos do tesouro americano, com aumento expressivo das taxas, sustentou inicialmente um movimento global de valorização do dólar, refletindo também no mercado brasileiro e fazendo a moeda norte-americana avançar na parte da manhã”, explica Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad.

Durante a tarde, no entanto, a moeda americana inverteu a direção no mercado doméstico. Nesse período, o real seguiu comportamento semelhante ao peso mexicano, destacando-se entre as poucas que conseguiram se valorizar frente ao dólar.

“Esse desempenho positivo pode ser explicado pelo retorno do otimismo do mercado à medida que se aproximam anúncios importantes sobre medidas fiscais. Este ambiente, combinado a uma reavaliação das perspectivas para a taxa Selic, impulsionou a recuperação e valorização do real na segunda metade do dia”, afirma Shahini.

Por aqui, o mercado segue esperando o pacote de medidas para compensar o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). O governo federal enfrenta pressão para anunciar medidas que substituam a perda de arrecadação, mas o pacote fiscal só deve ser apresentado na próxima semana.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.