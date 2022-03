Gerando Campeões: conheça o QuintoAndar, unicórnio imobiliário brasileiro

O episódio número 6 do podcast Gerando Campeões entrevista o QuintoAndar, unicórnio imobiliário brasileiro, maior plataforma de moradia da América Latina.

Clique aqui para ouvir o podcast do Gerando Campeões sobre o QuintoAndar

Fundado em 2012, o Quinto Andar hoje já vale mais de US$ 5 bilhões, com 150 mil imóveis para locação sob gestão, com valor que supera R$ 81 bilhões.

O editor da EXAME Invest, Carlo Cauti, conversa com André Penha, cofundador e CTO do QuintoAndar, sobre a história da empresa, os erros e os acertos de uma trajetória de sucesso e os planos futuros.

"Tudo começou como a gente que, ainda na faculdade nos EUA, queríamos fundar uma empresa para resolver resolver um problema, uma situação chata, desagradável. E o que tem de mais antipático do que ter de alugar um imóvel? Por isso tentamos simplificar ao máximo todo o procedimento", explicou durante o podcast André Penha.

O podcast do Gerando Campeões chega na semana em que o QuintoAndar anunciou a aquisição da startup de aplicativos para condomínios Noknox.

A Noknox fornece uma plataforma para conectar moradores a síndicos, porteiros e prestadores de serviços, facilitando a comunicação e o dia a dia da vida em condomínio por meio de um celular.

Clique no link do Podcast para ouvir a entrevista com o CTO do QuintoAndar ou procure o arquivo em sua plataforma de streaming no seu celular iOs ou Android,