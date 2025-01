Fundos Citadel e Millennium registram alta de 15% em 2024

Os fundos Citadel, de Ken Griffin, e Millennium Management, de Izzy Englander, registraram ganhos significativos de 15,1% e 15%, respectivamente, em 2024, superando a média do setor de hedge funds e capitalizando sobre um mercado de ações dos EUA em forte alta. As informações são do Financial Times.

O fundo principal da Citadel, o Wellington, subiu 1,7% em dezembro, enquanto o Millennium registrou alta de 2,5% no mesmo mês, de acordo com investidores. Esses resultados contrastam com uma leve correção nos mercados globais de ações no período. No total, o S&P 500, índice que mede o desempenho de grandes empresas americanas, avançou 23,3% em 2024, puxado por ganhos expressivos de empresas de tecnologia.

Desempenho acima da média do setor

O desempenho dos dois fundos destacou-se em relação ao retorno médio da indústria global de hedge funds, estimada em US$ 4,5 trilhões (R$ 27,8 trilhões). Segundo o Hedge Fund Research (HFR), o setor ganhou, em média, 10,2% nos primeiros 11 meses de 2024. Fundos focados em ações lideraram os resultados, subindo 13,1% no mesmo período, impulsionados por apostas relacionadas à vitória de Donald Trump na eleição presidencial dos EUA, que trouxe expectativas de políticas favoráveis aos negócios.

Os fundos multi-gerenciados, modelo adotado por Citadel e Millennium, avançaram 6,8% nos 11 meses iniciais do ano, apresentando retornos consistentes com baixa volatilidade. Essa abordagem atraiu investidores institucionais como fundos de pensão e soberanos, que buscam estabilidade em meio às oscilações do mercado.

Outros destaques do setor

Além de Citadel e Millennium, outros fundos registraram retornos expressivos. O Balyasny Asset Management, outro fundo multi-gerenciado, obteve alta de 13,6% em 2024, enquanto o ExodusPoint, liderado por Michael Gelband, ex-diretor de renda fixa do Millennium, subiu 11,3%.

O fundo Composite, da D.E. Shaw, apresentou ganhos de 18%, enquanto o Oculus, focado em estratégias macroeconômicas, teve alta recorde de 36%, segundo informações de investidores. A D.E. Shaw também decidiu devolver metade dos lucros gerados em 2024 aos seus clientes. Já o Third Point Offshore Fund, de Dan Loeb, focado em estratégias de valor e eventos, encerrou o ano com ganhos de 24,2%, apesar de ter perdido 1,4% em dezembro.

Modelo de sucesso

Os fundos de Ken Griffin e Izzy Englander têm como base o modelo multi-gerenciado, que divide estratégias entre diferentes equipes especializadas, abrangendo mercados como ações, renda fixa, commodities e moedas. Esses fundos adotam sistemas centralizados de gerenciamento de risco para evitar perdas significativas, o que contribui para o apelo junto a grandes investidores.

Com ativos sob gestão de US$ 66 bilhões (R$ 406 bilhões) na Citadel e US$ 72,1 bilhões (R$ 443 bilhões) no Millennium, os dois fundos mantêm sua relevância e se consolidam como líderes em um segmento cada vez mais popular no mercado global de hedge funds.