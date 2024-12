5 ações para ficar de olho no mercado dos EUA em 2025; veja a lista

Pela primeira vez em anos especialistas no mercado de ações estão otimistas sobre o ano que vem. Um número impressionante de 90% das empresas de investimento veem mais ganhos para as ações dos EUA em 2025, segundo levantamento do Business Insider.

Esse sentimento é baseado nas expectativas de forte crescimento econômico e de lucros para as empresas no segundo mandato do republicano Donald Trump.

Analistas esperam que 2025 seja o segundo ano consecutivo de ganhos de 20% nos mercados dos EUA. Essa força é rara, mas não sem precedentes, o que sugere que o rali pode continuar.

Isso é diferente do ano passado, quando a maioria das empresas estava cautelosamente esperançosa. Mesmo assim, empresas como o UBS achavam que as ações terminariam 2024 estáveis. Foi um cenário semelhante em 2023, quando os economistas previram um crescimento fraco.

Apesar da euforia de Wall Street, há uma chance de que a visão de consenso esteja errada por mais um ano se as ações dos EUA decepcionarem. Afinal, como disse o lendário investidor Bernard Baruch, "o principal propósito do mercado de ações é fazer de bobo o máximo de homens possível".

Houve muito nervosismo na semana passada depois que o Federal Reserve (Fed) sinalizou que as taxas de juros podem permanecer altas por mais tempo, já que a inflação persistente ainda é um risco. Em vez de uma alta de fim de ano, os mercados tiveram que lidar com uma liquidação pré-Natal, embora as ações tenham recuperado grande parte de suas perdas na sexta-feira.

Veja cinco ações para ficar de olho no mercado americano em 2025:

3M

Capitalização de mercado: US$ 70,5 bilhões

Preço-alvo: US$ 184

Potencial de alta em relação ao preço-alvo: 42,3%

Alaska Air

Capitalização de mercado: US$ 8,4 bilhões

Preço-alvo: US$ 81

Potencial de alta em relação ao preço-alvo: 22,7%

Amazon

Capitalização de mercado: US$ 2.3 trilhões

Preço-alvo: US$ 264

Potencial de alta em relação ao preço-alvo: 17,3%

American Tower

Capitalização de mercado: US$ 85,9 bilhões

Preço-alvo: US$ 245

Potencial de alta em relação ao preço-alvo: 33,3%

Amphenol

Capitalização de mercado: $ 85,1 bilhões

Preço-alvo: $ 88

Potencial de alta em relação ao preço-alvo: 24,7%