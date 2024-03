Fórum de meme stocks no Reddit ameaça apostar contra seu IPO

Dias após o Reddit ter registrado seu IPO, milhares de membros do fórum WallStreetBets - que conta com cerca de 15 milhões de usuários e ajudou a popularizar meme stocks como a GameStop - votaram para impulsionar um post do fórum sobre a venda a descoberto da empresa, uma inversão de suas apostas tipicamente otimistas.

Para o Reddit, que está mirando uma avaliação de até US$ 6.5 bilhões em um IPO que pode acontecer este mês, a aposta é indesejada, já que aparece em uma de suas comunidades mais ativas.

"Os principais comentários são basicamente negativos e não há muito entusiasmo pelo IPO porque são críticos à falta de receita e temem mais moderação", disse Lukas Muehlbauer, analista de pesquisa da fornecedora de índices IPOX Schuster LLC, para a Bloomberg. "A comunidade é enorme e vimos anteriormente com ações de meme como a GameStop e a AMC Entertainment Holdings Inc. que elas podem fazer alguns movimentos."

Leia também: Reddit dá início a IPO e usuários mais ativos poderão comprar ações

O WallStreetBets, cujas estripulias no mercado geraram livros e um filme de Hollywood, ganhou destaque ao mirar vendedores a descoberto, que eles consideram estar lucrando injustamente ao empurrar empresas viáveis em direção à falência.

As postagens criticando o Reddit, muitas vezes usando linguagem grosseira, vieram de apenas dezenas dos milhões de membros do fórum. O post no fórum sobre a avaliação do Reddit atraiu cerca de 2.200 chamados upvotes (espécie de "curtida") e mais de 600 respostas, a maioria críticas. Em contraste, o post mais bem classificado de segunda-feira - um comentário sarcástico de um usuário sobre seus retornos medíocres - teve 3.979 upvotes.

Os comentários em outros fóruns do site, conhecidos como subreddits, foram mistos. Vários usuários do fórum de Investimentos disseram estar interessados em comprar ações. Alguns pretendiam capturar o que um chamou de "hype do IPO", enquanto outros simplesmente expressaram curiosidade.

Os comentários negativos do WallStreetBets se opuseram ao uso de moderadores voluntários do Reddit e à capacidade dos funcionários de venderem parte das ações no IPO, bem como às críticas às ambições de inteligência artificial da empresa. Os críticos aconselharam outros membros a vender a descoberto as ações ou comprar opções de venda - derivativos que ganham valor se as ações caírem - quando estiverem disponíveis.

Os usuários da rede já foram oponentes vocais da estratégia corporativa dos executivos da Reddit.

No verão, alguns subreddits populares foram bloqueados por moderadores, revidando contra a decisão do Reddit de aumentar os preços que os desenvolvedores pagam para usar sua interface de programação de aplicativos, ou API. As mudanças de política e a reação negativa foram listadas na seção de fatores de risco dos arquivos do IPO, dada a dependência do Reddit "de uma marca e reputação fortes".

Uma observação recorrente nos comentários foi que o fórum WSB foi mencionado algumas vezes entre as mais de 50 páginas de fatores de risco nos arquivos. A rede social alertou que a resistência da multidão de varejo poderia transformar a empresa em um meme stock reminiscente da loucura de 2021. Tal evento poderia fazer com que os compradores "perdessem toda ou parte do seu investimento se não conseguissem vender suas ações a preço igual ou superior ao preço inicial de oferta", alertou o documento do IPO.

A resistência do grupo de redditors contrasta com a apresentação que o cofundador e CEO do Reddit, Steven Huffman, delineou em uma carta que falava sobre os usuários tendo "real propriedade" da empresa. "Vemos isso na paixão de nossos usuários por suas comunidades, seu desejo de que o Reddit seja o melhor possível e em sua desaprovação quando os decepcionamos", escreveu Huffman.

O Reddit estará ansioso para evitar um resultado semelhante ao que aconteceu com a estreia da Robinhood Markets Inc. em 2021, em meio à loucura dos meme stocks. As ações da empresa, a plataforma preferida pelo público de negociação de varejo que alocou ações no IPO para usuários, dispararam até 124% nos dias após sua estreia, antes de despencar 69% do preço da oferta seis meses depois.