Powell no Congresso, debênture de Americanas e IPO da Etihad: os assuntos que movem o mercado

Os investidores acompanham nesta quarta-feira, 6, o discurso de Jerome Powell no Congresso Americano. Os investidores aguardam pistas de quando o Federal Reserve deve começar a reduzir os juros.

Entre os pontos que serão acompanhados no discurso de Powell é visão dele sobre a inflação. O depoimento de Powell perante o Congresso ocorre em um momento delicado para os mercados: após atingirem máximos históricos, os principais índices acionários sofreram quedas nesta semana. Amanhã, Powell irá discursar no Senado americano.

Antes de Powell, será divulgada uma pesquisa sobre o desempenho do setor varejista da zona do euro e o Reino Unido apresentará seu orçamento de primavera. Já amanhã, as atenções vão se voltar para o Banco Central Europeu (BCE), que provavelmente deixará seus juros inalterados pela quarta vez consecutiva e reduzirá projeções de inflação.

Já no cenário político brasileiro, o governo decidiu que enviará ao Congresso um projeto de lei com urgência constitucional para tratar do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e da contribuição previdenciária especial para municípios. Foi o que afirmou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na última terça-feira, 5.

Trata-se de mais um recuo do governo em relação à Medida Provisória (MP) 1.202, editada no fim do ano passado, que também propunha a reoneração da folha de pagamentos para 17 setores da economia. Esse trecho foi retirado da MP, na semana passada, em razão da forte reação do Congresso e de representantes do setor privado. A reoneração foi encaminhada ao Congresso na forma de projeto de lei. Os demais trechos da MP haviam sido mantidos. Agora, a retomada da tributação sobre o setor de eventos, beneficiado no início da pandemia com o Perse, e a contribuição previdenciária especial para municípios também serão tratadas em outro projeto de lei. A decisão foi anunciada por Haddad após reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), e líderes da Casa.

Americanas

A Americanas, em recuperação judicial, informou que assinou a escritura de uma emissão de debênture simples, não conversível em ações, para colocação privada, no valor de até R$ 3,5 bilhões.

Com a emissão, a empresa dará início ao desembolso dos montantes necessários para o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial (PRJ) aprovado pela Assembleia Geral de Credores em dezembro, e homologado pela 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro em 26 de fevereiro.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa afirma que as debêntures são o instrumento utilizado para operacionalizar o financiamento extraconcursal na modalidade debtor-inpossession (Financiamento DIP).

IPO da Etihad Airways

A Etihad Airways, companhia do Emirados Árabes, está se preparando para uma possível oferta pública inicial (IPO) após o aumento da receita em 2023, impulsionado por um crescimento de 40% no número de passageiros.

Questionado sobre a possível listagem, o CEO do Grupo Etihad Airways, Antonoaldo Neves, disse em entrevista à CNBC que está trabalhando para estar pronto. Há rumores de um IPO desde que foi noticiado que a ADQ, a empresa de investimento sediada em Abu Dhabi proprietária da Etihad Airways, estava em discussões com bancos sobre a abertura de capital ainda este ano. "É nossa obrigação estarmos prontos para abrir o capital da empresa sempre que o acionista acreditar que é o momento certo... e isso é bom, mesmo que você não faça isso."

Se se concretizar, um IPO permitiria à Etihad acessar o mercado de capitais para financiar planos de crescimento e expansão futuros. Também a tornaria a primeira grande companhia aérea do Golfo a ser negociada publicamente, após anos de especulação em torno da listagem da Emirates, sua rival sediada em Dubai.