Reddit dá início a IPO e usuários mais ativos poderão comprar ações

A empresa de mídia social Reddit apresentou seu prospecto de IPO à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA nesta quinta-feira após trabalhar por anos esse projeto.

De acordo com o site CNBC, o IPO está previsto para março, será a primeira grande oferta pública inicial de tecnologia do ano. É a primeira IPO de mídia social desde o Pinterest em 2019.

O Reddit levantou cerca de US$ 1,3 bilhão em financiamentos e tem valor de mercado avaliado em US$ 10 bilhões, de acordo com o serviço de rastreamento de negócios PitchBook.

O Reddit informou que teve US $ 804 milhões de vendas anuais em 2023, aumento de 20% em relação ao ano anterior, de acordo com o registro. O negócio principal da empresa depende da publicidade on-line.

A empresa, fundada em 2005 por Alexis Ohanian e Steve Huffman, relatou um prejuízo líquido de US$ 90,8 milhões no ano passado 2023. Já em 2022, o prejuízo líquido foi de US$ 158,6 milhões.

O Reddit é um dos sites mais visitados nos EUA, de acordo com a empresa de análise Semrush. Ele tem esforçado em criar um negócio de publicidade on-line comparável aos dos gigantes Meta e Alphabet, controladora do Google.

Falando em Google, a empresa anunciou na quinta-feira uma parceria com o Reddit que dará ao gigante das buscas acesso aos dados da empresa para, entre outros usos, treinar seus modelos de IA. O Reddit disse que planeja usar inteligência artificial para melhorar seu negócio de anúncios.

O Reddit disse que, até 2027, o "mercado global de publicidade online, excluindo China e Rússia, deve ser de US$ 1,4 trilhão". Atualmente, esse valor está em US$ 1 trilhão, de acordo com a rede social.

A gigante de mídia Condé Nast comprou o Reddit em 2006. Cinco anos depois, o Reddit saiu da empresa controladora da Conde Nast, a Advance Magazine Publishers, que agora detém 34% do poder de voto. Outros acionistas importantes incluem a chinesa Tencent e Sam Altman, CEO da startup OpenAI, do ChatGPT.

O Reddit tem mais de 100 mil comunidades e 73 milhões de usuários ativos diários em média.

Usuários mais ativos poderão comprar ações

O Reddit terá uma peculiaridade em seu IPO, segundo a CNBC: alguns de seus usuários mais ativos poderão comprar suas ações. Isso pode tornar o negócio mais arriscado para outros investidores.

Em documento obtido pelo site, os chamados Redditors receberam várias menções na seção "Fatores de risco". Além das declarações de advertência sobre a dependência da empresa em relação a seus usuários, a participação na IPO foi destacada.

"A participação dos Redditors nessa oferta pode resultar em maior volatilidade no preço de mercado de nossas ações ordinárias Classe A", diz o documento.

"Nossos usuários têm um profundo senso de propriedade sobre as comunidades que criam no Reddit. Esse senso de propriedade geralmente se estende a todo o Reddit. Vemos isso na paixão de nossos usuários por suas comunidades, em seu desejo de que o Reddit seja o mais incrível possível e em sua desaprovação quando os decepcionamos. Queremos que esse senso de propriedade se reflita em propriedade real - que nossos usuários sejam nossos proprietários. Tornar-se uma empresa pública torna isso possível. Com isso em mente, estamos entusiasmados em convidar os usuários e moderadores que contribuíram para o Reddit a comprar ações em nossa IPO, juntamente com nossos investidores", aponta o documento.

Os usuários do Reddit já provaram que têm gosto por negociar ações voláteis. A sala de bate-papo do WallStreetBets, em 2021, incentivou usuários a dar lances em ações como GameStop e AMC Entertainment, o que trouxe muita instabilidade ao mercado.