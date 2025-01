Focus, PMIs composto, balança comercial de 2024 e encontro de Lula e Haddad: o que move o mercado

A primeira semana completa de 2025 tem início com uma programação cheia de indicadores e movimentos importantes para o mercado. Nos Estados Unidos, o mercado acompanha a ata do último encontro do Federal Reserve (Fed, banco central americano) na quarta-feira, 8, enquanto o payroll, relatório de empregos não-agrícolas, de dezembro será divulgado na sexta-feira, 10.

Em respeito ao dia nacional de luto pela morte de Jimmy Carter, ex-presidente dos EUA, as bolsas em Nova York não abrirão na quinta-feira, 9, e os Treasuries terão um pregão mais curto.

Por aqui, o investidor confere, na sexta-feira, 10, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de dezembro. Antes, na quinta-feira, 9, terá a divulgação dos resultados de novembro da produção industrial e vendas no varejo na quinta-feira, 9.

PMIs composto

Após uma sequência de divulgações dos Índices de Gerentes de Compras (PMI) industriais de diversos países, hoje a S&P Global publica o PMI composto (que além de indústria, considera o setor se serviços).

Na zona do euro, o PMI composto subiu de 48,3 pontos em novembro para 49,6 em dezembro, acima da estimativa inicial. Só o PMI de serviços subiu de 49,5 para 51,6 pontos, enquanto o PMI industrial recuou de 45,2 em novembro para 45,1 em dezembro, ficando ligeiramente abaixo tanto da prévia quanto da estimativa de 45,3 pontos, segundo dados da semana anterior.

Na Alemanha, o PMI composto subiu de 47,2 em novembro para 48 pontos em dezembro, mais que o consenso. O de serviços subiu de 49,3 para 51,2 no mesmo período. Já o indicador da indústria caiu de 43 em novembro para 42,5 em dezembro, em linha com a prévia e as projeções do mercado.

No Reino Unido, o PMI composto caiu de 50,5 pontos em novembro para 50,4 pontos em dezembro, abaixo da estimativa. Na divisão, o PMI de serviços subiu de 50,8 para 51,1 pontos no mesmo período, enquanto o PMI Industrial recuou de 48 em novembro para 47 em dezembro, marcando o menor nível dos últimos 11 meses e ficando abaixo da previsão de 47,3 pontos.

Às 11h45, o mercado irá conhecer o PMI composto dos EUA. Na semana passada, também foi divulgado o PMI da indústria, que avançou para 49,3 em dezembro, frente às expectativas que apontavam para 48,4 e ante os 48,4 em novembro. Entretanto, esse indicador foi publicado pelo Institute for Supply Management (ISM), que possui outra metodologia. Hoje, será a vez de conhecer o indicador pela S&P Global.

Boletim Focus

Por aqui, o grande destaque é o primeiro Boletim Focus de 2025, que será divulgado pelo Banco Central (BC) às 8h30. O documento trará as primeiras impressões sobre as perspectivas macroeconômicas pelo mercado para este ano e deve dar mais pistas sobre os próximos passos do Comitê de Política Monetária (Copom)

Ainda hoje, às 15h a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) publica o resultado da balança comercial de dezembro e o acumulado em 2024.

Na sequência, a partir das 15h15, haverá entrevista coletiva com a participação da secretária de Comércio Exterior, Tatiana Prazeres, do diretor de Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior, Herlon Brandão, e do coordenador-Geral de Estatísticas, Saulo Castro.

Agenda

De olho na agenda de executivos, às 11h45, Lisa Cook, governadora do Fed, fará discurso na Universidade de Michigan.

Após semanas afastado por recomendação médica, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva volta a despachar do Planalto hoje. Às 10h, o chefe do executivo tem um encontro agendado com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Posteriormente, ele participa de reuniões com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes; o ministro substituto das Cidades, Hailton de Almeida; o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta; a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior; e o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira.

O novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, se reúne às 15h com o ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinícius de Carvalho, e com o secretário Federal de Controle Interno, Ronald da Silva Balbe. O encontro será fechado para a imprensa.