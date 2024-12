Lula faz novos exames e apresenta melhora no quadro de saúde, diz boletim médico

Após ficar três meses internado em São Paulo para drenar um hematoma na cabeça, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou novos exames de imagem nesta terça-feira (31), no hospital Sírio Libanês, em Brasília.

Segundo o boletim médico, foi realizada uma “tomografia de controle” e os resultados apresentaram uma "melhora progressiva condizente com o ótimo estado do Presidente".

Relembre o caso

Em outubro, Lula sofreu uma queda no banheiro de sua casa e em decorrência do acidente, cancelou compromissos importantes -- inclusive sua ida à Cúpula dos BRICS na Rússia e à Conferência do Clima da ONU (COP29), em Baku. A orientação médica era de que o presidente não realizasse viagens de avião temporariamente. Já no G20 no Rio de Janeiro, que aconteceu em meio à COP29, o presidente esteve presente.

No início de dezembro, Lula teve uma dor de cabeça forte e foi internado na capital paulista para realizar uma cirurgia de urgência, em razão de um hematoma interno na cabeça -- ainda decorrente do acidente domêstico.

Dias depois, o presidente passou por um segundo procedimento, afim de prevenir novos sangramentos. Em 13 de dezembro, chegou a postar no Instagram um vídeo caminhando pelo hospital com o seu neurocirurgião Marcos Stavale e agradeceu pelas orações. "Peço que fiquem tranquilos, estou firme e forte. E em breve, pronto para voltar para casa e seguir trabalhando com o povo brasileiro", escreveu. Além disso, complementou que 2025 estava próximo e que "teria muitos encontros pelo Brasil e mundo".