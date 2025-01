Firehouse Subs chega ao Brasil com EX-CEO do Burger King tocando a operação

A Restaurant Brands International (RBI), holding de restaurantes do trio 3G (Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sucupira) e famosa por controlar marcas como Burger King e Popeyes, anunciou a chegada da rede americana de sanduíches Firehouse Subs ao Brasil. A operação será realizada em parceria com Iuri Miranda, ex-CEO do Burger King no país, que assumirá o comando da marca.

Dentre as estratégias do plano de expansão da Firehouse Subs no país, está previsto um investimento de R$ 200 milhões nos próximos três anos, com a meta de inaugurar 500 unidades em uma década, considerando lojas próprias e franquias.

Quem é a Firehouse Subs?

A Firehouse Subs foi fundada em 1994, em Jacksonville, Flórida, pelos irmãos e ex-bombeiros Chris e Robin Sorensen. A rede é conhecida por seus sanduíches quentes e fartos, recheados com carnes e queijos de alta qualidade. Atualmente, são mais de 1.200 restaurantes nos Estados Unidos, Canadá e Porto Rico.

A entrada da Firehouse Subs no Brasil acontece em um momento que o mercado de fast food está superaquecido no país: de acordo com o relatório da Kantar, o consumo dessa modalidade de refeição rápida vem se fortalecendo principalmente nas Classe A/B e D/E, que cresceram 5% e 11%, respectivamente, além do público jovem, com até 29 anos, que registrou aumento de 11,2% em 2024.

Estratégia de mercado da Firehouse no Brasil

A estratégia inicial da joint venture aposta na abertura de unidades próprias para consolidar o conceito e o posicionamento da marca no mercado brasileiro, antes de iniciar a expansão por meio de franquias. Além disso, serão realizados testes para adaptar os sanduíches ao paladar do brasileiro, incluindo opções vegetarianas, além de contar com fornecedores locais para garantir a qualidade dos produtos.

A chegada da Firehouse Subs ao Brasil representa um movimento estratégico da RBI para diversificar seu portfólio no país e aproveitar oportunidades em segmentos de mercado ainda pouco explorados por grandes redes de alimentação.