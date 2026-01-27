Bússola

49% dos contadores já se preparam para ajudar empreendedores com a Reforma Tributária

Pesquisa da Conta Azul revela que quase metade dos profissionais já se capacita para 2026

Setor de contabilidade enxerga oportunidades e prepara suporte para empresas  (Getty Images)

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 13h00.

No período de incerteza gerado pela Reforma Tributária, a contabilidade pode tornar-se a melhor amiga dos empreendedores. Especialmente porque mais da metade dos seus profissionais já estão em processo de adaptação. 

49% dos contadores já iniciaram planos de capacitação. O dado, de pesquisa realizada pela plataforma de gestão financeira Conta Azul, indica preparo antecipado do setor de contabilidade

18% deles estão em planejamento ativo e apenas 33% ainda não encontraram direção. É razoável considerar que os empreendedores que procuram fácil transição poderão contar com consultorias e profissionais de contabilidade para manter a segurança das suas operações.  

O que pensam os profissionais de contabilidade?

A percepção predominante é otimista: 

  • 87% acreditam que haverá aumento na demanda por consultoria,
  • 91% enxergam potencial de ampliar o papel estratégico da contabilidade, atuando em planejamento tributário e financeiro,
  • 89% consideram a tecnologia um fator crítico para essa nova fase.

Os contadores demonstram estar mais avançados que os empreendedores, mas ainda enfrentam desafios. 84% afirmam possuir conhecimento básico ou intermediário sobre a Reforma Tributária, o que indica um entendimento, mas ainda em processo de amadurecimento. 

81% esperam estar totalmente preparados para a nova legislação em até seis meses, sinalizando um alto nível de engajamento com a mudança.

Desafios são claros e profissionais já procuram soluções

Apesar do otimismo, os profissionais de contabilidade já se movimentam para sanar os principais obstáculos percebidos:

  • A falta de informações claras do governo, 
  • O tempo e custo elevado de capacitação das equipes, 
  • A complexidade de adaptação dos sistemas de gestão fiscal, 
  • A dificuldade de comunicação com os clientes sobre temas técnicos. 

Para Vinicius Roveda, CEO da Conta Azul, o momento é de oportunidade; e o contador precisa e vai ser amigo do empreendedor.

“O contador precisa transformar o conhecimento técnico em produto comercializável. Para isso, é necessário:

  • Levantar os dados do cliente, 
  • Rodar simulações com base no novo sistema tributário, 
  • Analisar impactos em EBITDA, margem e preço, 
  • Desenhar uma apresentação com gráficos, projeções e planos de ação ,

E vender isso como um produto estratégico, com preço justo e posicionado no C-level, conclui. 

 

