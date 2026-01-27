49% dos contadores já se preparam para ajudar empreendedores com a Reforma Tributária

No período de incerteza gerado pela Reforma Tributária, a contabilidade pode tornar-se a melhor amiga dos empreendedores. Especialmente porque mais da metade dos seus profissionais já estão em processo de adaptação.

49% dos contadores já iniciaram planos de capacitação. O dado, de pesquisa realizada pela plataforma de gestão financeira Conta Azul, indica preparo antecipado do setor de contabilidade.

18% deles estão em planejamento ativo e apenas 33% ainda não encontraram direção. É razoável considerar que os empreendedores que procuram fácil transição poderão contar com consultorias e profissionais de contabilidade para manter a segurança das suas operações.

O que pensam os profissionais de contabilidade?

A percepção predominante é otimista:

87% acreditam que haverá aumento na demanda por consultoria,

91% enxergam potencial de ampliar o papel estratégico da contabilidade , atuando em planejamento tributário e financeiro,

89% consideram a tecnologia um fator crítico para essa nova fase.

Os contadores demonstram estar mais avançados que os empreendedores, mas ainda enfrentam desafios. 84% afirmam possuir conhecimento básico ou intermediário sobre a Reforma Tributária, o que indica um entendimento, mas ainda em processo de amadurecimento.

81% esperam estar totalmente preparados para a nova legislação em até seis meses, sinalizando um alto nível de engajamento com a mudança.

Desafios são claros e profissionais já procuram soluções

Apesar do otimismo, os profissionais de contabilidade já se movimentam para sanar os principais obstáculos percebidos:

A falta de informações claras do governo,

O tempo e custo elevado de capacitação das equipes,

A complexidade de adaptação dos sistemas de gestão fiscal,

A dificuldade de comunicação com os clientes sobre temas técnicos.

Para Vinicius Roveda, CEO da Conta Azul, o momento é de oportunidade; e o contador precisa e vai ser amigo do empreendedor.

“O contador precisa transformar o conhecimento técnico em produto comercializável. Para isso, é necessário:

Levantar os dados do cliente,

Rodar simulações com base no novo sistema tributário,

Analisar impactos em EBITDA, margem e preço,

Desenhar uma apresentação com gráficos, projeções e planos de ação ,

E vender isso como um produto estratégico, com preço justo e posicionado no C-level”, conclui.