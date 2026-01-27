49% dos contadores já se preparam para ajudar empreendedores com a Reforma Tributária

Setor de contabilidade enxerga oportunidades e prepara suporte para empresas (Getty Images)
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 13h00.
No período de incerteza gerado pela Reforma Tributária, a contabilidade pode tornar-se a melhor amiga dos empreendedores. Especialmente porque mais da metade dos seus profissionais já estão em processo de adaptação.
49% dos contadores já iniciaram planos de capacitação. O dado, de pesquisa realizada pela plataforma de gestão financeira Conta Azul, indica preparo antecipado do setor de contabilidade.
18% deles estão em planejamento ativo e apenas 33% ainda não encontraram direção. É razoável considerar que os empreendedores que procuram fácil transição poderão contar com consultorias e profissionais de contabilidade para manter a segurança das suas operações.
A percepção predominante é otimista:
Os contadores demonstram estar mais avançados que os empreendedores, mas ainda enfrentam desafios. 84% afirmam possuir conhecimento básico ou intermediário sobre a Reforma Tributária, o que indica um entendimento, mas ainda em processo de amadurecimento.
81% esperam estar totalmente preparados para a nova legislação em até seis meses, sinalizando um alto nível de engajamento com a mudança.
Apesar do otimismo, os profissionais de contabilidade já se movimentam para sanar os principais obstáculos percebidos:
Para Vinicius Roveda, CEO da Conta Azul, o momento é de oportunidade; e o contador precisa e vai ser amigo do empreendedor.
“O contador precisa transformar o conhecimento técnico em produto comercializável. Para isso, é necessário:
E vender isso como um produto estratégico, com preço justo e posicionado no C-level”, conclui.