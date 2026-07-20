Falta de combustível trava expansão da energia nuclear — e esta empresa quer ocupar esse espaço

Repórter de finanças
Publicado em 20 de julho de 2026 às 05h00.
A nova corrida pela energia nuclear enfrenta um obstáculo que vai além da construção de reatores: a escassez de combustível. À medida que dezenas de empresas desenvolvem pequenos reatores modulares e microreatores para abastecer data centers, bases militares e outras instalações, cresce também a demanda por um insumo que hoje é escasso.
É nesse nicho que a americana Standard Nuclear tenta se consolidar como uma das protagonistas da nova cadeia de suprimentos do setor, segundo reportagem da Barron's.
A empresa, sediada no Tennessee, atua em uma etapa específica da produção de combustível nuclear. Em vez de minerar ou enriquecer urânio, ela compra o material já enriquecido e o transforma em pequenos pellets cerâmicos, do tamanho de uma semente de papoula, que serão utilizados pelos operadores dos reatores.
A expectativa é que esse tipo de combustível seja amplamente empregado nos small modular reactors (SMRs) e microreatores, tecnologias que prometem ampliar o uso da energia nuclear em aplicações descentralizadas. Como dezenas de companhias trabalham no desenvolvimento desses equipamentos, a previsão é de que a demanda por combustível supere, em muito, a oferta disponível atualmente.
"Há muito mais demanda do que capacidade", afirmou o CEO da Standard Nuclear, Kurt Terrani, em entrevista à Barron's. "O IPO vai nos colocar em uma posição muito, muito favorável. Já tínhamos um balanço patrimonial muito sólido antes da oferta. Agora temos ainda mais recursos."
A Standard Nuclear acelerou sua expansão em 2024, quando adquiriu ativos de uma empresa do setor que havia declarado falência. Desde então, passou a produzir e vender combustível nuclear e foi escolhida pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos para participar do programa federal de aceleração da energia nuclear.
Apesar do avanço, a empresa ainda registra prejuízo enquanto amplia sua estrutura. No primeiro trimestre deste ano, as perdas somaram US$ 7,7 milhões.
Segundo a Barron's, o sucesso da companhia dependerá da consolidação do mercado de pequenos reatores. Empresas como Oklo, Radiant Industries e X-Energy desenvolvem essas tecnologias e devem demandar volumes muito maiores de combustível do que os disponíveis atualmente. A X-Energy, porém, também produz pellets de combustível, tornando-se concorrente nesse segmento.
Embora a Standard Nuclear seja vista como uma potencial fornecedora estratégica para essa nova indústria, o momento do mercado não favoreceu sua chegada à bolsa.
De acordo com a Barron's, investidores reduziram o entusiasmo com empresas ligadas à nova geração de energia nuclear nos últimos meses, o que também diminuiu o interesse pela oferta pública da companhia.A empresa levantou US$ 150 milhões em seu IPO, reduzido em relação às expectativas iniciais, com ações vendidas a US$ 15 e avaliação de aproximadamente US$ 2 bilhões. Os papéis começaram a ser negociados sob o código STDN a US$ 13,50 e encerraram o primeiro pregão cotados a US$ 12,26.