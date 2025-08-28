ETF que investe em ouro (e paga dividendos todo mês) chega à B3

Desde agosto de 2024, os principais índices de Wall Street apresentaram ganhos: o Dow Jones subiu 9,48%, o S&P 500 avançou 14,63% e o Nasdaq-100 cresceu 20,25%. No entanto, o grande destaque entre os investidores foi o ouro, que registrou uma valorização de 36,45% em um ano, deixando traders com os olhos brilhando mais do que o próprio metal.

Neste cenário de alta demanda por uma carteira "brilhante", a Buena Vista Capital, anunciou a chegada do AURO11 à B3, um ETF de ouro com dividendos.

Com aplicação mínima de R$100, o ativo oferece aos investidores brasileiros a possibilidade de investir em ouro e receber proventos mensais, por meio de uma estratégia de opções conhecida como "covered call".

O fundo replica um outro ETF de gestão ativa negociado nos Estados Unidos. Popular no mercado americano, ETFs que distribuem dividendos são relativamente novos no Brasil, explica Renato Nobile, gestor e analista da Buena Vista Capital.

O AURO11 empacota a exposição em ouro físico, mais uma proteção contra a oscilação de preço da commodity.

Isso é possível porque o ETF também engloba uma estratégia com opções de compra. Trata-se de um derivativo que dá, a quem o adquire, o direito de comprar um ativo, por um valor pré-determinado, em uma data especifica.

Ao mesmo tempo em que aplica dinheiro em ouro, o ETF vende opções de compra - e o que recebe dessa venda, o prêmio, é repassado aos investidores como dividendos. O provento é de 1% a 1,2% do valor da cota.

“Se o valor nominal do ETF sobe 10% de um mês para o outro, o dividendo também será 10% maior que a remuneração do mês anterior”, afirma Renato Nobile, da Buena Vista Capital.

O dividendo é previsível justamente por causa da estratégia de proteção. Com ela, o ETF não absorve toda a queda do ouro no mercado físico, por causa dos prêmios que recebeu com a venda das opções. Por outro lado, também vai subir em menos intensidade quando o valor da commodity dispara, já que essas mesmas opções travam o preço.

Historicamente, o ouro historicamente é um investimento no qual investidores buscam proteção em episódios de choque de inflação, estresse geopolítico e risco cambial.

“Em tempos de incertezas macroeconômicas, os investidores geralmente recorrem ao dólar ou ao Tesouro americano. Como a previsibilidade dos Estados Unidos diminuiu, devido a política tarifária do Donald Trump, muitos investidores começaram a investir em ouro. Então aproveitamos o timing”, comenta Nobile.

O ETF terá taxa de administração de 0,98% ao ano e, graças à isenção de come-cotas, a tributação final é de 15% sobre o ganho de capital, via DARF.

As cotas do AURO11 serão negociadas diariamente na B3. Lembrando que, assim como qualquer ativo de renda variável, o investimento está sujeito a riscos de mercado, variações cambiais e oscilações nos preços do ouro.