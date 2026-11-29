As empresas têm até esta segunda-feira, 30, para pagar a primeira parcela do 13º salário de 2026. O adiantamento pode ser feito desde fevereiro e também pode ser pago junto com as férias, se o empregado tiver feito o pedido em janeiro.

A segunda parcela vence na sexta-feira, 18 de dezembro. A lei fixa o prazo em 20 de dezembro, mas, como a data cai em um domingo neste ano, o depósito deve ser antecipado.

O Dieese estima que o 13º movimente R$ 399,1 bilhões em 2026, o equivalente a 2,9% do Produto Interno Bruto (PIB). A projeção inclui os pagamentos feitos ao longo de todo o ano, como os adiantamentos a aposentados e pensionistas.

Quem tem direito ao 13º salário e como o valor é calculado

Trabalhadores com carteira assinada, incluindo empregados domésticos, têm direito à gratificação. O valor total corresponde a 1/12 da remuneração de dezembro por mês trabalhado no ano.

Para o cálculo, entram os meses em que o empregado trabalhou por pelo menos 15 dias. Horas extras habituais e comissões também podem compor o valor.

Em regra, a primeira parcela equivale à metade do salário do mês anterior ao pagamento. Para quem entrou na empresa ao longo do ano, o adiantamento é proporcional ao tempo de serviço.

Quais descontos entram na segunda parcela

A primeira parcela é paga sem descontos de INSS e Imposto de Renda. Na segunda, a empresa abate o adiantamento. A contribuição previdenciária e o Imposto de Renda, quando devido, são calculados sobre o valor total do 13º.

Em 2026, a nova regra do Imposto de Renda também vale para a gratificação. O 13º de até R$ 5 mil fica isento, e o imposto é reduzido para valores entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350.

Se o pagamento atrasar, o trabalhador pode procurar o RH da empresa ou o sindicato da categoria e registrar uma denúncia no canal digital do Ministério do Trabalho e Emprego.