Em uma tarde de novembro, a superfície espelhada do Cloud Gate, no Millennium Park, em Chicago, refletia uma cena estranha. Eram centenas de mãos apoiadas no aço inoxidável, corpos inclinados para a frente e uma contagem regressiva gritada em coro por cerca de 250 pessoas. Elas queriam deslocar a escultura de Anish Kapoor, que pesa 110 toneladas, em exatas sete polegadas para a esquerda, pouco menos de 18 centímetros. A convocação tinha começado com um post anônimo nas redes sociais e depois apareceu em cartazes pelo centro da cidade.

A obra, chamada pelos moradores de "Bean" (feijão) por causa do formato, não saiu do lugar. Mesmo assim, os vídeos da tentativa correram o TikTok e, em menos de três semanas, outras cidades americanas resolveram fazer o mesmo com seus cartões-postais. Moradores de St. Louis tentaram mover o Gateway Arch, nova-iorquinos se reuniram sob o arco do Washington Square Park e um grupo em Washington empurrou o obelisco do Washington Monument. Neste sábado, 28 de novembro, é a vez de Cincinnati.

O homem dentro do feijão

As sete polegadas vêm de uma lenda da internet de Chicago, segundo a qual um homem estaria preso dentro do Cloud Gate. Os organizadores disseram que, se a escultura se mexesse, uma porta escondida na base ficaria à mostra, e por ela daria para mandar mantimentos ao prisioneiro. A CBS Chicago diz que ninguém sabe ao certo de onde veio o boato. Em 2025, a piada já tinha rendido protestos satíricos no Loop e uma resposta do governador de Illinois, JB Pritzker. Neste ano, virou até um falso documentário no YouTube, Man in the Bean.

O vereador Brendan Reilly recebeu ligações sobre o caso no gabinete e decidiu responder em público. "Fico feliz em confirmar que nenhum homem está preso dentro do Cloud Gate há 21 anos", afirmou. "Na verdade, ele foi libertado há anos." Inaugurada em 2006, a escultura é um dos lugares mais fotografados da cidade e uma das obras de arte pública mais conhecidas dos Estados Unidos.

A rivalidade com St. Louis

Uma semana depois, em 15 de novembro, o alvo foi o Gateway Arch, o arco de aço inoxidável de 192 metros às margens do Mississippi. A convocação ganhou força quando Megan Estopare, do perfil STL Ain't Bad, publicou no Instagram uma versão do cartaz de Chicago, que passou de 21 mil reações em uma semana. Segundo a St. Louis Public Radio, dezenas de pessoas foram ao parque por volta do meio-dia. Yovani Carrillo, morador do bairro de Benton Park, abriu o encontro com uma oração ecumênica e puxou a contagem regressiva, observado por guardas-parque do National Park Service.

Quem estava lá queria provocar a cidade vizinha. "Chicago não conseguiu", disse Kyle Mrotek à rádio. A rivalidade entre as duas é antiga e passa pelo beisebol e por um censo de 1870 que St. Louis inflou para aparecer como maior que Chicago. O arco pesa mais de 17 mil toneladas e tem fundações de 18 metros de profundidade, metade delas cravada na rocha. Zane Stobie deu a volta na base com uma fita métrica e declarou vitória, embora a estrutura não tenha se mexido.

Do Washington Square ao rio Ohio

Em Nova York, um cartaz com a foto do arco do Washington Square Park, uma seta apontando para a esquerda e a frase "NYC will not fail" marcou o "primeiro empurrão" para as 12h37 de 21 de novembro. Um grupo apareceu na hora marcada em Greenwich Village e postou a tentativa nas redes. No mesmo fim de semana, em Washington, outro grupo encarou o obelisco de cerca de 100 mil toneladas, segundo a CBS. A justificativa oficial era deixá-lo mais bem alinhado com a Casa Branca.

Em Cincinnati, o organizador John Davis IV marcou para as 14h12 deste sábado um empurrão simultâneo dos dois lados da ponte Roebling, que liga a cidade ao norte do Kentucky. A meta é aproximar as duas margens do rio Ohio em sete polegadas. Nos cartazes, uma das torres góticas da ponte leva o rótulo "erosão" e a outra, "mudança climática". Davis espera centenas de pessoas e reservou espaço extra no Smale Riverfront Park e no Riverfront Commons. À CityBeat, ele disse que viu na ideia "uma oportunidade de se conectar com a comunidade". As inscrições estão abertas no Eventbrite.