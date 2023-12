Estrangeiros poderão abrir conta para negociar ações chinesas online

Várias corretoras chinesas, incluindo a China Securities e a Everbright Securities, lançaram recentemente serviços online para abertura de conta para estrangeiros com cartões de residência permanente da China.

De acordo com um aviso anterior da Comissão Reguladora de Títulos da China, atualmente, cinco categorias principais de investidores estrangeiros têm permissão para abrir contas de títulos no mercado de ações A da China: estrangeiros que obtiveram o cartão de residência permanente na China; estrangeiros que, de acordo com a lei, estabeleceram empresas de investimento estrangeiro de ações limitadas na China e listaram suas ações no mercado A; funcionários estrangeiros de empresas listadas no mercado A que trabalham na China e participam de programas de incentivo de ações da empresa, conforme o Regulamento de Gestão de Incentivos de Ações de Empresas Listadas; investidores estrangeiros físicos que trabalham na China; funcionários estrangeiros de empresas listadas no mercado A que trabalham no exterior e participam de programas de incentivo de ações.

Anteriormente, os estrangeiros que possuíam o cartão de residência permanente da China só podiam abrir contas de modo offline, enquanto a abertura de contas online exigia um cartão de identidade de segunda geração. Agora, com o lançamento do serviço de abertura de contas online para titulares de cartão de residência permanente para estrangeiros, qualquer pessoa com esse cartão pode desfrutar da abertura de contas online.

No entanto, é importante observar que “se quiser usar a nova versão do cartão de residência para abrir uma conta online, mas já abriu uma conta em outra corretora no país com a versão antiga do cartão de residência permanente, será necessário atualizar os documentos pessoalmente antes de abrir uma nova conta”, disse o funcionário.

Nova versão do cartão de residência permanente para estrangeiros já está em uso

Quanto à nova versão mencionada do cartão de residência, de acordo com informações da Administração Nacional de Imigração, a nova versão do cartão de residência para estrangeiros na República Popular da China foi emitida oficialmente em 1º de dezembro. Por incluir cinco estrelas que representam a identificação nacional, o novo cartão de residência é chamado de “cartão de cinco estrelas”.

Anteriormente, um porta-voz da Administração Nacional de Imigração explicou que o “cartão de cinco estrelas” é emitido pela administração em conformidade com a lei para estrangeiros que obtiveram residência permanente na China. Os titulares do cartão podem usá-lo como documento de identidade pessoal em situações que exigem comprovação de identidade, sem a necessidade de apresentar seus passaportes estrangeiros.

O porta-voz também afirmou que a Administração Nacional de Imigração, em conjunto com outros departamentos relevantes, está fazendo esforços significativos para atualizar e melhorar a adaptabilidade dos sistemas e instalações em vários setores relacionados, facilitando o uso do cartão pelos titulares em serviços públicos, como transporte, consumo diário, finanças, comunicações e serviços governamentais pela Internet.

Pequim exige que corretoras concluam adaptação até o final de dezembro

De acordo com relatos de várias mídias, anteriormente, a Comissão Reguladora de Títulos de Pequim emitiu um aviso exigindo que as corretoras em sua jurisdição concluíssem o trabalho de adaptação para a nova versão do cartão de residência permanente de estrangeiros até o final de dezembro de 2023. O objetivo é alcançar a compatibilidade entre as versões antigas e novas do cartão de residência permanente, garantindo que os titulares possam usar o cartão para realizar transações normais de títulos, futuros e outras operações relacionadas a fundos de investimento.

O comunicado exige que até 31 de dezembro, as corretoras envolvidas na adaptação concluam a operação de seus sistemas técnicos e realizem uma semana de trabalho especial para garantir a segurança da operação.

Em 11 de dezembro, a China Securities Depository and Clearing Corporation também emitiu um aviso sobre o “Teste Especial de Adaptação da Nova Versão do Cartão de Residência Permanente de Estrangeiros” na plataforma central de intercâmbio de dados. A China Securities Depository and Clearing Corporation mencionou que, a fim de apoiar a adaptação das corretoras à nova versão do cartão de residência permanente de estrangeiros e garantir que as instituições de mercado concluam a reforma técnica dentro do prazo, a plataforma de troca central de dados da China Securities Depository and Clearing Corporation fornecerá um ambiente de teste 24 horas por dia até 24 de dezembro de 2023. Este ambiente será utilizado para a realização de testes de verificação de operações relacionadas ao novo número de 18 dígitos no cartão de residência permanente para estrangeiros na China.