JD.Com vence Alibaba em processo antimonopólio na China

Jingdong, também conhecida como JD.Com, venceu uma ação antitruste contra a Alibaba e será compensada com US$ 140,7 milhões. Na disputa, iniciada há seis anos, a JD.Com alega que a Alibaba abusou de sua posição dominante no mercado por meio de práticas monopolísticas.

Embora a sentença da primeira instância de um tribunal em Pequim ainda não tenha sido oficialmente divulgada, a JD.Com alega que a Alibaba prejudicou significativamente seus interesses com a tática “escolha um entre dois”. Esta estratégia obrigou os vendedores online a comercializar exclusivamente através das plataformas da Alibaba.

A JD.Com iniciou o processo em 2017, buscando reparação pelos danos causados. Vale ressaltar que as autoridades chinesas lançaram uma ampla campanha antitruste contra as principais plataformas da internet entre 2020 e 2021. Como resultado, a Alibaba enfrentou uma multa substancial de 18,2 bilhões de iuanes (US$ 2,6 bilhões) devido a práticas de mercado consideradas injustas. Essa penalidade contribuiu para a Alibaba registrar sua primeira perda trimestral no primeiro trimestre de 2021, marcando um marco significativo desde sua oferta pública inicial em 2014.