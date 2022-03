Este setor imobiliário pode resistir à alta de juros, diz BTG Pactual

A elevação da taxa Selic de 10,75% para 11,75% ao ano, anunciada na noite de quarta-feira, 16, pelo Comitê de Política Monetária (Copom) deve penalizar ainda mais a economia brasileira em razão da tentativa de controle da inflação.

Empresas que dependem do ciclo da atividade local tendem a ser as mais prejudicadas no curto prazo, como o mercado imobiliário. Apesar dos efeitos colaterais sobre o setor, um dos mais influenciados pela dinâmica da taxa de juros, analistas do BTG Pactual (BPAC11) acreditam que shoppings voltados para o público de alta renda possam resistir mais aos efeitos do severo aperto monetário.

"Preferimos exposição ao varejo e a shoppings via ações da Multiplan (MULT3) e do Iguatemi (IGTI11), considerando o cenário mais desafiador e a resiliências do consumidor de renda mais alta", disse Marcel Zambello, analista do BTG Pactual, no programa Abertura de Mercado desta quinta-feira, 17 de março.

A recomendação, segundo o analista, também leva em consideração o valuation mais descontado em relação à média histórica. "Os shoppings estão bem atraentes. Uma posição pequena na carteira pode ser interessante pensando na relação risco/retorno e nos retornos de curto e médio prazo."

