Uber ou taxista com nome sujo pode acessar linha de crédito do Move Brasil?

Move Brasil Táxi e Aplicativos: nem todo motorista tem acesso ao subsídio
Editor de Invest
Publicado em 20 de maio de 2026 às 13h13.
Última atualização em 20 de maio de 2026 às 13h14.
O governo informou que vai destinar até R$ 30 bilhões via BNDES para o financiamento de veículos por motoristas de táxi e aplicativos como Uber e 99. O programa Move Brasil Táxi e Aplicativos promete reduzir o custo de crédito a mais da metade dos juros cobrados no mercado. O subsídio vale para a aquisição de veículos novos de até R$ 150 mil, financiados em até 72 meses. As taxas estão previstas em 12,6% para motoristas homens e 11,6% para mulheres. O pré-requisito para inscrição no programa, pelo que se sabe até agora, é que o motorista tenha cadastro ativo há pelo menos 12 meses e ter feito um mínimo de 100 viagens nesse período. Nada se falou sobre uma renda mínima elegível até então.
E quem está com o nome sujo? Tudo o que o governo informou até o momento é que a análise de crédito vai ser feita diretamente pelas instituições financeiras, depois que o financiamento for requisitado pelo motorista. "É prerrogativa da instituição bancária fazer a análise de crédito e decidir pela liberação ou não do financiamento", diz o site oficial do programa.
A lista de instituições financeiras credenciadas vai ser divulgada nos próximos dias. Os bancos só estarão aptos a receber os pedidos de financiamento a partir de 19 de junho, informa o governo.
O programa vale apenas para veículos novos de montadoras participantes do Mover, como Fiat, Volkswagen, Toyota, BYD e Hyundai e deve ser enquadrado como sustentável (flex, elétricos e híbridos a etanol).
Os interessados devem se cadastrar pelo site gov.br/movebrasil. Em até cinco dias úteis, o governo informará se o motorista está apto a participar. A partir de 19 de junho, os aprovados poderão procurar concessionárias e bancos credenciados para solicitar o financiamento.
O programa contará com garantia do FGI-PEAC, fundo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) que cobre até 80% do risco das operações, para facilitar a concessão de crédito à categoria.
Para medir o tamanho da diferença entre o programa e o crédito tradicional, a EXAME analisou o Relatório de Taxas de Juros do Banco Central para a modalidade "Aquisição de veículos – Prefixado (Pessoa Física)", referente ao período entre 29 de abril e 6 de maio de 2026. O cálculo considerou as taxas de instituições financeiras, incluindo bancos de montadoras, grandes bancos comerciais e financeiras independentes.
Com base nesses números, a EXAME simulou quanto custaria um financiamento nas condições médias do mercado e quanto custaria nas taxas previstas pelo programa do governo.
No cenário tradicional, foi considerado um veículo de R$ 150 mil financiado à taxa média de 26,23% ao ano.
Já nas simulações do programa federal, a reportagem considerou um valor financiado de R$ 142,5 mil. É que embora o limite máximo do programa seja de R$ 150 mil, haverá desconto mínimo obrigatório de 5% no valor do veículo antes da aplicação do financiamento. As montadoras poderão oferecer descontos adicionais.
O impacto da diferença dos juros aparece diretamente no custo total do contrato. Na simulação com a taxa média de mercado, a quantia paga em juros quase equivale ao valor original do veículo.
Já nas simulações com juros entre 11,5% e 12,6% ao ano, o peso dos juros cai para uma faixa entre 27,1% e 28,8% do valor total pago. A diferença também aparece no valor absoluto desembolsado em juros. Na simulação com taxa média de mercado, o consumidor pagaria R$ 131.198,21 apenas em juros ao longo do financiamento.
Já no cenário de menor custo, com taxa de 11,6% ao ano, o gasto total com juros cai para R$ 52.923,30. Na prática, a diferença entre os dois cenários supera R$ 78 mil. Todas as simulações consideraram o prazo máximo de 72 meses.
Com base nas taxas divulgadas pelo Banco Central, comparamos o custo total de três cenários de financiamento — dois com as do novo programa do governo federal e um na média do mercado bancário
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motoristas homens
Simulação 1
R$ 2.780,42/mês
72 parcelas · 12,6% a.a. · 0,9938% a.m.
Total de juros: R$ 57.690,51
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motoristas mulheres - Menor custo total
Simulação 2
R$ 2.714,21/mês
72 parcelas · 11,6% a.a. · 0,9188% a.m.
Total de juros: R$ 52.923,30
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Média de mercado
Simulação 3
R$ 3.905,53/mês
72 parcelas · 26,23% a.a. · 1,9601% a.m.
Total de juros: R$ 131.198,21
|Indicador
|Simulação 1
12,6% a.a. · R$ 142.500
|Simulação 2
11,6% a.a. · R$ 142.500
|Simulação 3
26,23% a.a. · R$ 150.000
|Valor financiado
|R$ 142.500,00
|R$ 142.500,00
|R$ 150.000,00
|Prazo
|72 meses
|72 meses
|72 meses
|Taxa ao ano
|12,60% a.a.
|11,60% a.a.
|26,23% a.a.
|Taxa ao mês (equiv.)
|0,9938% a.m.
|0,9188% a.m.
|1,9601% a.m.
|Parcela mensal (Price)
|R$ 2.780,42
|R$ 2.714,21
|R$ 3.905,53
|Total pago (72×)
|R$ 200.190,51
|R$ 195.423,30
|R$ 281.198,21
|Total de juros
|R$ 57.690,51
|R$ 52.923,30
|R$ 131.198,21
|Juros % do total pago
|28,8%
|27,1%
|46,7%