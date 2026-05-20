Uber ou taxista com nome sujo pode acessar linha de crédito do Move Brasil?

O governo informou que vai destinar até R$ 30 bilhões via BNDES para o financiamento de veículos por motoristas de táxi e aplicativos como Uber e 99. O programa Move Brasil Táxi e Aplicativos promete reduzir o custo de crédito a mais da metade dos juros cobrados no mercado. O subsídio vale para a aquisição de veículos novos de até R$ 150 mil, financiados em até 72 meses. As taxas estão previstas em 12,6% para motoristas homens e 11,6% para mulheres. O pré-requisito para inscrição no programa, pelo que se sabe até agora, é que o motorista tenha cadastro ativo há pelo menos 12 meses e ter feito um mínimo de 100 viagens nesse período. Nada se falou sobre uma renda mínima elegível até então.

E quem está com o nome sujo? Tudo o que o governo informou até o momento é que a análise de crédito vai ser feita diretamente pelas instituições financeiras, depois que o financiamento for requisitado pelo motorista. "É prerrogativa da instituição bancária fazer a análise de crédito e decidir pela liberação ou não do financiamento", diz o site oficial do programa.

A lista de instituições financeiras credenciadas vai ser divulgada nos próximos dias. Os bancos só estarão aptos a receber os pedidos de financiamento a partir de 19 de junho, informa o governo.

Como vai funcionar?

O programa vale apenas para veículos novos de montadoras participantes do Mover, como Fiat, Volkswagen, Toyota, BYD e Hyundai e deve ser enquadrado como sustentável (flex, elétricos e híbridos a etanol).

Os interessados devem se cadastrar pelo site gov.br/movebrasil. Em até cinco dias úteis, o governo informará se o motorista está apto a participar. A partir de 19 de junho, os aprovados poderão procurar concessionárias e bancos credenciados para solicitar o financiamento.

O programa contará com garantia do FGI-PEAC, fundo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) que cobre até 80% do risco das operações, para facilitar a concessão de crédito à categoria.

Quanto custa financiar um carro pelo programa do governo e pelo mercado tradicional

Para medir o tamanho da diferença entre o programa e o crédito tradicional, a EXAME analisou o Relatório de Taxas de Juros do Banco Central para a modalidade "Aquisição de veículos – Prefixado (Pessoa Física)", referente ao período entre 29 de abril e 6 de maio de 2026. O cálculo considerou as taxas de instituições financeiras, incluindo bancos de montadoras, grandes bancos comerciais e financeiras independentes.

Com base nesses números, a EXAME simulou quanto custaria um financiamento nas condições médias do mercado e quanto custaria nas taxas previstas pelo programa do governo.

No cenário tradicional, foi considerado um veículo de R$ 150 mil financiado à taxa média de 26,23% ao ano.

Já nas simulações do programa federal, a reportagem considerou um valor financiado de R$ 142,5 mil. É que embora o limite máximo do programa seja de R$ 150 mil, haverá desconto mínimo obrigatório de 5% no valor do veículo antes da aplicação do financiamento. As montadoras poderão oferecer descontos adicionais.

O impacto da diferença dos juros aparece diretamente no custo total do contrato. Na simulação com a taxa média de mercado, a quantia paga em juros quase equivale ao valor original do veículo.

Já nas simulações com juros entre 11,5% e 12,6% ao ano, o peso dos juros cai para uma faixa entre 27,1% e 28,8% do valor total pago. A diferença também aparece no valor absoluto desembolsado em juros. Na simulação com taxa média de mercado, o consumidor pagaria R$ 131.198,21 apenas em juros ao longo do financiamento.

Já no cenário de menor custo, com taxa de 11,6% ao ano, o gasto total com juros cai para R$ 52.923,30. Na prática, a diferença entre os dois cenários supera R$ 78 mil. Todas as simulações consideraram o prazo máximo de 72 meses.