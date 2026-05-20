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Uber ou taxista com nome sujo pode acessar linha de crédito do Move Brasil?

Pré-requisito para cadastro no programa não cita renda ou inadimplência, mas decisão final é dos bancos

Move Brasil Táxi e Aplicativos: nem todo motorista tem acesso ao subsídio

Move Brasil Táxi e Aplicativos: nem todo motorista tem acesso ao subsídio

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 20 de maio de 2026 às 13h13.

Última atualização em 20 de maio de 2026 às 13h14.

O governo informou que vai destinar até R$ 30 bilhões via BNDES para o financiamento de veículos por motoristas de táxi e aplicativos como Uber e 99. O programa Move Brasil Táxi e Aplicativos promete reduzir o custo de crédito a mais da metade dos juros cobrados no mercado. O subsídio vale para a aquisição de veículos novos de até R$ 150 mil, financiados em até 72 meses. As taxas estão previstas em 12,6% para motoristas homens e 11,6% para mulheres. O pré-requisito para inscrição no programa, pelo que se sabe até agora, é que o motorista tenha cadastro ativo há pelo menos 12 meses e ter feito um mínimo de 100 viagens nesse período. Nada se falou sobre uma renda mínima elegível até então.

E quem está com o nome sujo? Tudo o que o governo informou até o momento é que a análise de crédito vai ser feita diretamente pelas instituições financeiras, depois que o financiamento for requisitado pelo motorista. "É prerrogativa da instituição bancária fazer a análise de crédito e decidir pela liberação ou não do financiamento", diz o site oficial do programa.

A lista de instituições financeiras credenciadas vai ser divulgada nos próximos dias. Os bancos só estarão aptos a receber os pedidos de financiamento a partir de 19 de junho, informa o governo.

Como vai funcionar?

O programa vale apenas para veículos novos de montadoras participantes do Mover, como Fiat, Volkswagen, Toyota, BYD e Hyundai e deve ser enquadrado como sustentável (flex, elétricos e híbridos a etanol).

Os interessados devem se cadastrar pelo site gov.br/movebrasil. Em até cinco dias úteis, o governo informará se o motorista está apto a participar. A partir de 19 de junho, os aprovados poderão procurar concessionárias e bancos credenciados para solicitar o financiamento.

O programa contará com garantia do FGI-PEAC, fundo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) que cobre até 80% do risco das operações, para facilitar a concessão de crédito à categoria.

Quanto custa financiar um carro pelo programa do governo e pelo mercado tradicional

Para medir o tamanho da diferença entre o programa e o crédito tradicional, a EXAME analisou o Relatório de Taxas de Juros do Banco Central para a modalidade "Aquisição de veículos – Prefixado (Pessoa Física)", referente ao período entre 29 de abril e 6 de maio de 2026. O cálculo considerou as taxas de instituições financeiras, incluindo bancos de montadoras, grandes bancos comerciais e financeiras independentes.

Com base nesses números, a EXAME simulou quanto custaria um financiamento nas condições médias do mercado e quanto custaria nas taxas previstas pelo programa do governo.

No cenário tradicional, foi considerado um veículo de R$ 150 mil financiado à taxa média de 26,23% ao ano.

Já nas simulações do programa federal, a reportagem considerou um valor financiado de R$ 142,5 mil. É que embora o limite máximo do programa seja de R$ 150 mil, haverá desconto mínimo obrigatório de 5% no valor do veículo antes da aplicação do financiamento. As montadoras poderão oferecer descontos adicionais.

O impacto da diferença dos juros aparece diretamente no custo total do contrato. Na simulação com a taxa média de mercado, a quantia paga em juros quase equivale ao valor original do veículo.

Já nas simulações com juros entre 11,5% e 12,6% ao ano, o peso dos juros cai para uma faixa entre 27,1% e 28,8% do valor total pago. A diferença também aparece no valor absoluto desembolsado em juros. Na simulação com taxa média de mercado, o consumidor pagaria R$ 131.198,21 apenas em juros ao longo do financiamento.

Já no cenário de menor custo, com taxa de 11,6% ao ano, o gasto total com juros cai para R$ 52.923,30. Na prática, a diferença entre os dois cenários supera R$ 78 mil. Todas as simulações consideraram o prazo máximo de 72 meses.

Financiamento de Veículos

Quanto custa financiar um carro pelo Move Brasil Táxi e Aplicativos e pelo mercado tradicional? Três simulações comparadas

Com base nas taxas divulgadas pelo Banco Central, comparamos o custo total de três cenários de financiamento — dois com as do novo programa do governo federal e um na média do mercado bancário

Resumo — parcela mensal e total de juros
motoristas homens
Simulação 1
R$ 2.780,42/mês
72 parcelas · 12,6% a.a. · 0,9938% a.m.
Total de juros: R$ 57.690,51
motoristas mulheres - Menor custo total
Simulação 2
R$ 2.714,21/mês
72 parcelas · 11,6% a.a. · 0,9188% a.m.
Total de juros: R$ 52.923,30
Média de mercado
Simulação 3
R$ 3.905,53/mês
72 parcelas · 26,23% a.a. · 1,9601% a.m.
Total de juros: R$ 131.198,21
Comparativo detalhado
IndicadorSimulação 1
12,6% a.a. · R$ 142.500		Simulação 2
11,6% a.a. · R$ 142.500		Simulação 3
26,23% a.a. · R$ 150.000
Valor financiadoR$ 142.500,00R$ 142.500,00R$ 150.000,00
Prazo72 meses72 meses72 meses
Taxa ao ano12,60% a.a.11,60% a.a.26,23% a.a.
Taxa ao mês (equiv.)0,9938% a.m.0,9188% a.m.1,9601% a.m.
Parcela mensal (Price)R$ 2.780,42R$ 2.714,21R$ 3.905,53
Total pago (72×)R$ 200.190,51R$ 195.423,30R$ 281.198,21
Total de jurosR$ 57.690,51R$ 52.923,30R$ 131.198,21
Juros % do total pago28,8%27,1%46,7%
Fonte: Banco Central do Brasil — Nota de Crédito, taxas por modalidade (Aquisição de Veículos – Prefixado, Pessoa Física). Cálculo pela Tabela Price. Dados de maio de 2026. (Tabela gerada com inteligência artificial)
Acompanhe tudo sobre:UberTáxisFinanciamento de Veículo

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