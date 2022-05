Eneva (ENEV3) dispara 7% na bolsa após certificação e balanço

As ações da Eneva (ENEV3) saltam perto de 7% na bolsa nesta segunda-feira, 16, com investidores reagindo à nova certificação da empresa. Nesta manhã, a empresa de energia anunciou que suas reservas de gás natural na Bacia do Amazonas – de 14,8 bilhões de m³ – foram certificadas pela consultoria independente Gaffney, Cline & Associates (GCA).

A certificação pode destravar valor para a empresa no mercado de gás, que é um dos focos dos analistas para a recomendação de compra da ação.

“Apesar dos lucros fracos esperados no primeiro trimestre, acreditamos que as oportunidades de crescimento provavelmente continuarão sendo o principal fator para as ações. Em nossa opinião, a Eneva está bem posicionada para capturar oportunidades no mercado de gás de rápido crescimento do Brasil”, informou o relatório do BofA.

A empresa apresentou seu balanço do primeiro trimestre de 2022 na última sexta-feira, com números classificados como “fracos” por analistas. A Eneva teve lucro líquido de R$ 184,4 milhões entre janeiro e março deste ano, queda de 9% em relação ao mesmo período do ano passado. Já a receita líquida atingiu R$ 759 milhões no primeiro trimestre, uma redução de 20,2% na comparação com igual etapa de 2021.

Apesar do resultado não ter empolgado, o Bank of America (BofA) e o BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME), mantêm recomendação de compra para o papel.