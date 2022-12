Enauta conclui emissão de R$ 1,4 bilhão em debêntures

A Enauta (ENAT3), empresa de exploração e produção de petróleo e gás do país, encerrou na sexta-feira, 23, sua primeira emissão de debêntures simples, em oferta pública restrita.

A operação totalizou R$ 1,4 bilhão, dos quais R$ 736,6 milhões sao debêntures da Primeira Série e R$ 663,3 milhões de Segunda Série, ambas não conversíveis em ações.

Para os valores de primeira série, a remuneração será com juros de 9,82% ao ano. E para os de segunda será equivalente a variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do DI (Depósito Interfinanceiro) de um dia, acrescida de spread de 4,25% ao ano.

O valor nominal unitário das Debêntures da Primeira Série será atualizado monetariamente todo mês pela variação acumulada do IPCA, desde a data de início da rentabilidade, até a data de pagamento. O vencimento dos títulos ocorrerá em 15 de dezembro de 2029, no caso das Debêntures da Primeira Série, e em 15 de dezembro de 2027, para as Debêntures da Segunda Série.

A Enauta converteu 76% dos recursos arrecadados com as Debêntures da Primeira Série para dólares. A operação foi realizada por meio de contrato de derivativo (swap) e rendeu o equivalente a uma dívida de US$ 107 milhões da companhia a uma taxa fixa de 8,88% ao ano.

Os recursos líquidos obtidos com os títulos da primeira série serão utilizados exclusivamente para reembolso e/ou pagamento futuro de gastos, despesas ou dívidas relacionadas à implementação e desenvolvimento do Sistema Definitivo do Campo de Atlanta, previsto para entrar em operação em meados de 2024. Os papéis da primeira série terão incentivo fiscal.

Já os recursos obtidos com a emissão da segunda série serão utilizados exclusivamente para o reforço do capital de giro, bem como outros propósitos corporativos.

A Enauta possui dois ativos produtores: o Campo de Atlanta, localizado nas águas profundas da Bacia de Santos, no qual detém 100% de participação, e o Campo de Manati, um dos principais fornecedores de gás da região Nordeste, no qual detém 45% de participação. É listada no Novo Mercado da B3 desde 2011.