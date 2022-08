Empresa de caixas eletrônicos de criptomoedas será listada na Nasdaq

A empresa de caixa eletrônicos de criptomoedas, Bitcoin Depot, está se preparando para chegar na Nasdaq, a Bolsa de Valores dos Estados Unidos onde se concentram as empresas tecnológicas.

A operação de listagem da Bitcoin Depot será realizada através de um Special Purpose Acquisition Company (Spac), um veículo de investimento utilizada para levantar dinheiro por meio de uma oferta pública inicial e tornar uma companhia de capital aberto.

A estreia da empresa de caixas eletrônicos de criptomoedas na Nasdaq está prevista para o primeiro trimestre de 2023, e deverá movimentar US$ 885 milhões (cerca de R$ 4,5 bilhões).

Para chegar na Bolsa de Valores, o Bitcoin Depot vai se fundir com a SPAC GSR II Meteora (GSRM), e será negociada sob o novo ticker BTM.

A Bitcoin Depot, fundada em 2016, se tornou das maiores empresas do setor na América do Norte, com mais de 7.000 caixas eletrônicos. No segundo trimestre do ano faturou US$ 623 milhões, com um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de US$ 30 milhões e um lucro líquido de US$ 6 milhões.

Entretanto, estes caixas eletrônicos não funcionam como os caixas eletrônicos tradicionais, onde qualquer pessoa pode sacar notas apresentando um cartão de débito ou crédito.

Isso pois as criptomoedas são intangíveis, e esses caixas eletrônicos não funcionam com intermediários, como os bancos, que atuam como fiadores para realizar a operação.

Por isso, para sacar dinheiro é necessário se registrar no caixa eletrônico, na base do sistema chamado Know Your Client (Conheça seu cliente, na tradução em inglês) necessário, entre outras coisas, para cumprir os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro.

Preocupação das autoridades e mercado em baixa

E é exatamente o risco que esses caixas eletrônicos sejam utilizados para a lavagem de dinheiro que está preocupando as autoridades de vários países.

Além disso, os altos custos das comissões para sacar o dinheiro poderiam prejudicar as pessoas mais pobres ou que conhecem menos o sistema.

Por outro lado, o atual contexto de mercado, tanto na Bolsa de Valores quanto no mundo das criptomoedas no momento não é tão favorável para esse tipo de transações.

O ciclo de altas nas taxas de juros está provocando uma queda das cotações das empresas listadas, principalmente do setor tecnológico. Desde o começo do ano o Nasdaq caiu 20,17%.

Juros altos e inflação elevada também estão prejudicando as operações das SPACs, que necessitam de abundante liquidez nos mercados para ter sucesso.

Todavia, para Brandon Mintz, CEO e fundador da Bitcoin Depot, “a empresa está indo bem, apesar do contexto difícil”.

A listagem permitirá ao Bitcoin Depot de lançar uma campanha de aquisição para crescer ainda mais em seu setor.

Nos últimos três anos, o número de caixas eletrônicos de criptomoedas passou de cerca de 6 mil para cerca de 40 mil.

Gus Garcia, co-CEO da GSRM e ex-chefe das operações de SPAC no Bank of America, disse estar confiante nas opções de financiamento da Bitcoin Depot devido ao crescimento constante da empresa.

“Com sua presença significativa da BTM, relacionamentos estratégicos importantes e aplicativo móvel rico em recursos, acreditamos que a Bitcoin Depot está bem posicionada para aproveitar o mercado BTM altamente fragmentado, tanto no mercado interno quanto no exterior”, observou o executivo.