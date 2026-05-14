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Trump e Xi concordam que o Estreito de Ormuz deve ser aberto

Comunicado americano detalha pontos de convergência após encontro entre os dois líderes em Pequim

Trump e Xi Jinping: reunião em Pequim teve acordo sobre Ormuz, Irã e comércio bilateral, segundo a Casa Branca (Kenny Holston / POOL / AFP )

Trump e Xi Jinping: reunião em Pequim teve acordo sobre Ormuz, Irã e comércio bilateral, segundo a Casa Branca (Kenny Holston / POOL / AFP )

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 14 de maio de 2026 às 06h27.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da China, Xi Jinping, concordaram que o Estreito de Ormuz deve permanecer aberto para garantir o fluxo livre de energia global, segundo comunicado da Casa Branca divulgado após a reunião entre os dois líderes.

Xi também teria manifestado oposição à militarização da rota e a qualquer tentativa de cobrança de tarifas ou pedágios sobre o uso do estreito, além de demonstrar interesse em ampliar as compras de petróleo dos Estados Unidos para reduzir a dependência chinesa da região.

Os dois presidentes também afirmaram que o Irã não pode desenvolver armas nucleares. A posição foi registrada como um dos consensos centrais do encontro, em meio às tensões no Oriente Médio e ao esforço internacional para conter a escalada do conflito regional.

Agenda inclui fentanil e comércio agrícola

O comunicado da Casa Branca também aponta que Trump e Xi discutiram avanços no combate ao fluxo de precursores químicos de fentanil para os Estados Unidos, além da possibilidade de ampliação das compras chinesas de produtos agrícolas americanos.

Segundo o governo dos EUA, o objetivo é fortalecer a cooperação bilateral em temas de segurança pública e comércio, ao mesmo tempo em que se busca reduzir tensões acumuladas nos últimos anos entre as duas maiores economias do mundo.

A China não comentou imediatamente o conteúdo do comunicado divulgado pela Casa Branca. Em notas anteriores, Pequim havia citado apenas que a reunião tratou da situação no Oriente Médio, sem mencionar o Estreito de Ormuz ou os termos específicos apresentados por Washington.

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