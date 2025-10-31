Dow Jones atinge maior sequência de ganhos desde 2018

Os três principais índices de Wall Street encerraram a sessão desta sexta-feira, 31, em alta, marcando também ganhos semanais e mensais, embalados pelos resultados sólidos do braço de nuvem da Amazon, que injetaram ânimo ao setor de tecnologia, inteligência artificial (IA) e pela trégua comercial firmada entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder chinês Xi Jinping.

As ações da Amazon subiram 9,6% depois que a receita de sua unidade de computação em nuvem aumentou 20% no terceiro trimestre, superando as estimativas de Wall Street. O CEO da empresa, Andy Jassy, ​​afirmou que a AWS está “crescendo em um ritmo que não víamos desde 2022” e que a inteligência artificial e a infraestrutura principal estão experimentando uma demanda “forte”.

Setor em expansão

Outras empresas ligadas à IA, como Palantir e Oracle, também registraram altas, sustentando os ganhos das bolsas americanas. As ações da Netflix avançaram 3,7% após o anúncio de um desdobramento de ações, contribuindo para a valorização do Nasdaq.

Ao longo do mês, os principais índices de Nova York renovaram recordes, sustentados pelo desempenho de empresas ligadas à inteligência artificial, que elevaram o otimismo dos investidores mesmo em meio à paralisação parcial do governo dos EUA e alívio das tensões entre Pequim e Washington.

O Dow Jones avançou 2,5% em outubro, seu sexto mês positivo consecutivo no positivo pela primeira vez desde 2018. Na semana, a alta é de 0,8%. O S&P 500 registrou alta de 0,7% nesta semana, acumulando uma rentabilidade de 2,3% no mês.

O grande destaque, no entanto, ficou com o Nasdaq, das empresas de tecnologia, que cresceu 4,7% em outubro, beneficiado sobretudo pela valorização das ações de tecnologia ligada a projetos de inteligência artificial. Na semana, o índice ganhou 2,2%.