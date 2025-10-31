Invest

Dow Jones atinge maior sequência de ganhos desde 2018

Ao longo do mês, os principais índices de Nova York renovaram recordes

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 18h47.

Os três principais índices de Wall Street encerraram a sessão desta sexta-feira, 31, em alta, marcando também ganhos semanais e mensais, embalados pelos resultados sólidos do braço de nuvem da Amazon, que injetaram ânimo ao setor de tecnologia, inteligência artificial (IA) e pela trégua comercial firmada entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder chinês Xi Jinping.

As ações da Amazon subiram 9,6% depois que a receita de sua unidade de computação em nuvem aumentou 20% no terceiro trimestre, superando as estimativas de Wall Street. O CEO da empresa, Andy Jassy, ​​afirmou que a AWS está “crescendo em um ritmo que não víamos desde 2022” e que a inteligência artificial e a infraestrutura principal estão experimentando uma demanda “forte”.

Setor em expansão

Outras empresas ligadas à IA, como Palantir e Oracle, também registraram altas, sustentando os ganhos das bolsas americanas. As ações da Netflix avançaram 3,7% após o anúncio de um desdobramento de ações, contribuindo para a valorização do Nasdaq.

Ao longo do mês, os principais índices de Nova York renovaram recordes, sustentados pelo desempenho de empresas ligadas à inteligência artificial, que elevaram o otimismo dos investidores mesmo em meio à paralisação parcial do governo dos EUA e alívio das tensões entre Pequim e Washington.

O Dow Jones avançou 2,5% em outubro, seu sexto mês positivo consecutivo no positivo pela primeira vez desde 2018. Na semana, a alta é de 0,8%. O S&P 500 registrou alta de 0,7% nesta semana, acumulando uma rentabilidade de 2,3% no mês.

O grande destaque, no entanto, ficou com o Nasdaq, das empresas de tecnologia, que cresceu 4,7% em outubro, beneficiado sobretudo pela valorização das ações de tecnologia ligada a projetos de inteligência artificial. Na semana, o índice ganhou 2,2%.

