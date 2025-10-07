Lucro reduzido em nuvem de IA pressiona Oracle, que vê ações caírem 2,5%

As ações da Oracle chegaram a cair 5% nesta terça-feira, 7, após notícias de que a empresa enfrenta margens de lucro reduzidas em seu negócio de aluguel de chips da Nvidia, utilizados para atender clientes como a OpenAI. Os papéis fecharam em queda de 2,5%. No ano, porém, a valorização é de 70,5%.

De acordo com informações do site The Information, a Oracle registrou margens brutas de 14% sobre US$ 900 milhões em vendas nos três meses encerrados em agosto. O valor está abaixo da margem bruta geral da empresa, que gira em torno de 70%, e levanta questionamentos sobre a lucratividade de sua expansão em inteligência artificial e serviços de nuvem.

Desafios na nuvem de IA

A transformação da Oracle em provedora de nuvem e IA enfrenta pressão por custos elevados dos chips Nvidia e preços competitivos no aluguel de hardware para clientes. A empresa participa do projeto Stargate, em parceria com a OpenAI, que prevê a instalação de cinco grandes data centers com chips de IA para atender demanda crescente.

Em setembro, a empresa de tecnologia informou que sua carteira de contratos de nuvem cresceu 359% em um ano. A previsão da empresa é atingir US$ 144 bilhões em receita de infraestrutura de nuvem até 2030, ante cerca de US$ 10 bilhões em 2025, grande parte ligada ao projeto Stargate e ao fornecimento de chips de IA.

Apesar do crescimento esperado, os dados recentes sobre margens sugerem que a operação enfrenta desafios para se tornar tão lucrativa quanto os negócios tradicionais da Oracle.

A empresa do bilionário Larry Ellison está avaliada em US$ 810 bilhões.

As mudanças na empresa

A Oracle planeja levantar cerca de US$ 15 bilhões por meio da emissão de títulos corporativos. As informações são da Bloomberg. A operação pode ser dividida em até sete lotes, incluindo a possibilidade de um papel com vencimento de 40 anos.

a Oracle também negocia com a Meta um contrato de computação estimado em US$ 20 bilhões. Essas operações reforçam a estratégia da empresa de consolidar sua posição no setor de infraestrutura em nuvem, frente à concorrência de Microsoft e Amazon Web Services.

Em paralelo, a companhia anunciou mudanças em sua liderança. Safra Catz deixará o cargo de CEO após 11 anos para se tornar vice-presidente executiva do conselho. A gestão ficará a cargo dos novos CEOs Clay Magouyrk e Mike Sicilia.