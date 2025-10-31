Amazon dispara mais de 10% na bolsa após resultado acima do esperado

Um conjunto de números melhores que o esperado no terceiro trimestre deste ano dão impulso às ações da Amazon em Wall Street. O resultado bateu as projeções do mercado no quesito lucro por ação (veio um US$ 1,95, os analistas esperavam US$ 1,57) mas não é só por isso que os papéis disparam mais de 10% na sessão de hoje.

As receitas com o serviço de nuvem da companhia, o Amazon Web Service (AWS) registrou um crescimento inédito de 20%, para US$ 33 bilhões. É o pulo do gato para a melhora de percepção dos investidores sobre a empresa, dizem os analistas. Na semana passada, o serviço estava no centro de notícias não tão positivas, quando uma falha na nuvem da Amazon provocou interrupções em larga escala ao redor do mundo.

Na teleconferência com analistas, o CEO Andy Jassy explicou que a AWS dobrou de capacidade desde 2022 e deve dobrar novamente até 2027. Com números acima do previsto, a Amazon elevou a previsão de investimentos para o ano, agora em US$ 125 bilhões. Em 2026, a cifra deve ser ainda maior.

Esta semana, a companhia fundada por Jeff Bezos inaugurou um data center de inteligência artificial, o Projeto Rainier, um investimento de US$ 1,1 bilhão e provou que não está atrás na corrida da IA.

Após a divulgação do resultado, os bancos revisaram suas projeções para a companhia. O Morgan Stanley elevou o preço-alvo da ação de US$ 230 para US$ 275. O Goldman Sachs, de US$ 275 para US$ 290. Ambos tem recomendação de compra para o papel.

Às 12h17 (horário de Brasília), as ações da Amazon, negociadas na Nasdaq, subiam 10,6%, a US$ 246,31. Os BDRs da empresa negociados na B3 subiam 2,6%, a R$ 66,31.