Coda: a nova casa de coquetelaria de Alê D’Agostino em São Paulo

Após oito anos fora do comando de um balcão próprio, Alê D’Agostino retorna a São Paulo com o Coda, na Vila Buarque. O novo negócio não é apenas um bar de alta coquetelaria, mas a materialização de um reajuste de rota pessoal e profissional.

“Para mim, o Coda é como voltar a um lugar onde estive durante muito tempo, mas agora de uma maneira mais madura”, conta o mixologista que confessa que não imaginava que poderia voltar a comandar o próprio estabelecimento.

"Há dois anos viajei com meu filho para Miami para visitar uns amigos. Lá fomos em um bar muito bacana que me bateu uma saudade de ter o meu novamente. Evidentemente, naquela época não tinha a menor ideia de que isso iria acontecer. Alguns meses atrás, apareceu a oportunidade", conta.

O nome da casa, inspirado em um termo musical que marca o desfecho de uma composição, também reflete esse momento de equilíbrio entre memória e recomeço. “O Coda simboliza esse momento de recomeço. É um ponto de virada, mas também de conclusão de um ciclo”, diz Alê.

Mais do que um endereço de coquetelaria de alto nível, o bar quer ser, principalmente, um lugar de encontro. “Espero que as pessoas entendam a proposta do bar. Quero que seja um espaço acolhedor — para quem passa na saída do trabalho, para um pré-jantar ou até para celebrar um momento especial. Não tem regra, não tem hora, não tem dia. É passar tomar um drink no balcão. Ou ficar até o fim da noite”.

A carta de coquetéis conta com doze receitas autorais. “Me inspiro sempre no que acredito que seja minha essência na coquetelaria”. Entre eles, estão o Che com Infusione (R$ 38), o Marzini (R$ 52), o Sgroppa (R$ 42) e o Hell Yeah (R$ 52). Há ainda o Kimchi Old Fashioned (R$ 52) e duas versões de Negroni — Floral e Jerez — além de quatro coquetéis não alcoólicos e quinze clássicos, incluindo o Dry Martini, favorito de Alê.

Para os fãs do antigo Apothek, o bar resgata sete drinques emblemáticos em uma sessão chamada “Saudades, Apothek!”, como o Rye Rye Darling (R$ 65) e o Amaro Crazy Mxfx (R$ 75).

Atrás do balcão de mármore está Lívio Poppovic, parceiro de D’Agostino nos tempos do Apothek, que assume as coqueteleiras da casa. “Não existia a menor chance de ser outra pessoa”, diz Alê.