Coda: a nova casa de coquetelaria de Alê D’Agostino em São Paulo

“Para mim, o Coda é como voltar a um lugar onde estive durante muito tempo, mas agora de uma maneira mais madura”, diz Alê

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 14h10.

Após oito anos fora do comando de um balcão próprio, Alê D’Agostino retorna a São Paulo com o Coda, na Vila Buarque. O novo negócio não é apenas um bar de alta coquetelaria, mas a materialização de um reajuste de rota pessoal e profissional.

“Para mim, o Coda é como voltar a um lugar onde estive durante muito tempo, mas agora de uma maneira mais madura”, conta o mixologista que confessa que não imaginava que poderia voltar a comandar o próprio estabelecimento.

"Há dois anos viajei com meu filho para Miami para visitar uns amigos. Lá fomos em um bar muito bacana que me bateu uma saudade de ter o meu novamente. Evidentemente, naquela época não tinha a menor ideia de que isso iria acontecer. Alguns meses atrás, apareceu a oportunidade", conta. 

O nome da casa, inspirado em um termo musical que marca o desfecho de uma composição, também reflete esse momento de equilíbrio entre memória e recomeço. “O Coda simboliza esse momento de recomeço. É um ponto de virada, mas também de conclusão de um ciclo”, diz Alê.

Mais do que um endereço de coquetelaria de alto nível, o bar quer ser, principalmente, um lugar de encontro. “Espero que as pessoas entendam a proposta do bar. Quero que seja um espaço acolhedor — para quem passa na saída do trabalho, para um pré-jantar ou até para celebrar um momento especial. Não tem regra, não tem hora, não tem dia. É passar tomar um drink no balcão. Ou ficar até o fim da noite”.

A carta de coquetéis conta com doze receitas autorais. “Me inspiro sempre no que acredito que seja minha essência na coquetelaria”. Entre eles, estão o Che com Infusione (R$ 38), o Marzini (R$ 52), o Sgroppa (R$ 42) e o Hell Yeah (R$ 52). Há ainda o Kimchi Old Fashioned (R$ 52) e duas versões de Negroni — Floral e Jerez — além de quatro coquetéis não alcoólicos e quinze clássicos, incluindo o Dry Martini, favorito de Alê.

Para os fãs do antigo Apothek, o bar resgata sete drinques emblemáticos em uma sessão chamada “Saudades, Apothek!”, como o Rye Rye Darling (R$ 65) e o Amaro Crazy Mxfx (R$ 75).

Atrás do balcão de mármore está Lívio Poppovic, parceiro de D’Agostino nos tempos do Apothek, que assume as coqueteleiras da casa. “Não existia a menor chance de ser outra pessoa”, diz Alê.

Coda — Rua Barão de Tatuí, 223 — Vila Buarque. Horário de funcionamento: Terça a quinta, das 18h às 0h. Sexta e sábado, das 17h à 1h. A cozinha fecha 1h antes do fechamento da casa. @_coda.sp

