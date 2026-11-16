IA de finanças pessoais alerta sobre excesso de gastos e até dá 'bronca' no usuário

Saber o que entra e o que sai do bolso nunca foi uma tarefa fácil, o que faz da organização financeira essencial, porém desafiadora. Há quem goste de papel e lápis, mas, na era da tecnologia, os assistentes financeiros de IA entram no jogo para auxiliar a população. Eles trazem uma visão macro das finanças individuais e prometem facilitar a vida de quem contrata o serviço.

O brasileiro perde o controle, já que há uma lacuna de compreensão. “Temos um problema crônico no Brasil que é a falta de educação financeira, o que ocasiona na maioria das pessoas não tendo essa noção de um controle de gastos”, diz Alexandre Fischer, diretor do Grana Smart, o assistente financeiro da Grana Capital.

Em uma tentativa de resolver essa questão, chegam as ferramentas. Nelas, é possível ver um consolidado da vida financeira, analisar as contas, entender onde está gastando mais, onde pode cortar, quanto dinheiro está entrando e até levar “broncas” em casos de extrapolar o orçamento. E tudo isso pode ser feito de forma conversacional.

Para Lucas Furtado, CEO do Financinha, a “barreria do uso da IA ainda não foi quebrada, mas está rachando”. O relatório Acrobacia Financeira, da Consumoteca para o Inter (divulgado em dezembro de 2025, com 1.540 entrevistados), mostrou que 60% dos brasileiros confiam na IA para cuidar das finanças, mais do que confiam em influenciadores financeiros (48%).

Já o Banking Trends 2026, da Accenture, com 1.000 brasileiros, mostrou que 86% usariam um assistente de IA no app do banco principal, que responde dúvidas e executa ações em seu nome, e 75% estão abertos a um assistente financeiro fora do ecossistema do banco. “Ou seja, a desconfiança existe, mas a vontade de ter ajuda é maior”, diz.

Na visão de Lucas Porto, fundador do Pierre, as pessoas não têm mais insegurança com a IA. “Pelo contrário, se sentem mais à vontade para expor assuntos pessoais a elas do que a outras pessoas”, comenta. Entretanto, a insegurança vem do uso dos dados. “Muitas pessoas ainda têm dificuldade de entender a importância de compartilhar seus dados para que as IAs possam ter mais contexto e dar respostas melhores”, explica.

Como a IA sabe sobre minha vida financeira?

Para que a inteligência artificial consiga analisar a vida financeira de uma pessoa, primeiro é preciso dar acesso aos dados. Isso pode ser feito manualmente, com o envio de textos, áudios, fotos de comprovantes ou PDFs, ou de forma automática, por meio do Open Finance, sistema que permite ao usuário compartilhar informações entre instituições financeiras.

No caso da Grana Smart, Fischer explica que o usuário pode conectar as próprias contas bancárias e cartões para que as transações sejam importadas automaticamente. “Ele conecta essas contas e a gente consome esses dados automaticamente, então acaba aquela etapa de anotar, de incluir na planilha, de anotar no caderninho”, afirma.

O compartilhamento é autorizado pelo próprio usuário. Segundo Furtado, a Financinha utiliza o Open Finance em um modelo de opt-in, ou seja, a pessoa precisa escolher conectar suas contas. A ferramenta tem acesso somente para leitura: pode consultar saldo, extrato e transações, mas não consegue movimentar o dinheiro ou fazer transferências. O sistema é regulado pelo Banco Central e, segundo a empresa, os dados são utilizados exclusivamente para oferecer os serviços ao próprio usuário.

A conexão automática resolve um dos principais obstáculos para manter o controle financeiro: a necessidade de registrar cada despesa. Fischer afirma que, quando a pessoa deixa de fazer isso por alguns dias ou semanas, acaba acumulando um “passivo de controle” e perde a capacidade de identificar o que são determinadas transações.

Além de importar as transações, a tecnologia também consegue classificá-las. Os dados enviados pelos bancos trazem informações como a contraparte, o CNPJ e o CNAE da empresa que recebeu o pagamento. A partir dessas informações, a plataforma pode identificar se determinada transação corresponde, por exemplo, a uma escola, um bar ou um restaurante.

O trabalho, porém, não é tão simples quanto apenas conectar as contas. Fischer explica que cada instituição financeira envia os dados de uma maneira diferente. “Os dados do Open Finance, eles não vêm redondos, cada banco manda de um jeito completamente diferente”, afirma.

A empresa precisa, portanto, tratar e padronizar as informações antes de entregá-las ao usuário. Uma compra parcelada, por exemplo, pode ser apresentada por um banco pelo valor total e, por outro, apenas pelo valor da parcela daquele mês.

É essa camada de tratamento que, segundo Fischer, permite que a IA vá além de simplesmente mostrar ao usuário quanto ele gastou. “A gente consegue importar todas essas transações e categorizar esses gastos automaticamente”, afirma. A partir daí, entram os agentes de IA, que podem analisar padrões de consumo, construção de patrimônio e investimentos e gerar alertas e recomendações com base no histórico financeiro de cada pessoa.

Do auxílio às 'broncas'

Para Fischer, o principal desafio do assistente é ajudar o usuário a ter controle sobre os gastos antes que eles se tornem um problema. A ferramenta pode monitorar despesas com delivery, transporte por aplicativo e cartão de crédito, além de acompanhar contas e débitos automáticos.

A proposta, porém, vai além de registrar cada gasto. Furtado explica que o assistente funciona como uma camada que organiza e consolida os dados financeiros do usuário para ajudá-lo a tomar decisões antes de gastar. “O que separa um assistente de um app de controle comum, é ajudar a decidir antes de gastar: responder ‘posso comprar isso?’ ou ‘cabe parcelar em três vezes?’ com base no que a pessoa já planejou para o mês”, afirma.

Ele completa: “A principal dor: quase nunca é ‘quero organizar minhas finanças’. É uma dúvida concreta e urgente, tipo ‘posso gastar isso agora sem estragar o resto do mês?’.”

No caso de contas recorrentes, a ferramenta também pode avisar quando o usuário está perto de ultrapassar um limite. “Na Financinha disponibilizamos alertas de limite por categoria e de vencimento para contas recorrentes. Então se a pessoa define um teto para, por exemplo, ‘lazer’ ou ‘delivery’ e estiver próximo desse valor, ela recebe um aviso.” O sistema pode ainda alertar que, mantido aquele ritmo de gastos, o usuário terminará o mês no vermelho.

Fischer cita situações ainda mais específicas. “Se você tem um débito automático programado para amanhã e não tem saldo na tua conta para cobri-lo, o assistente pode ver que tem dinheiro em outra conta e sugerir fazer uma transferência para quitar”, aponta, dizendo que o usuário pode configurar lembretes para pagamentos de escolas, médicos e outros compromissos.

Segundo ele, quando tiver alguma coisa para avisar, a plataforma envia uma mensagem no WhatsApp dizendo “saldo insuficiente detectado” e “transferência sugerida”. “As pessoas também podem programar ‘me avisa quando eu chegar em 80% da minha fatura do mês passado’”, complementa.

Com os dados organizados, o assistente também pode funcionar como um freio antes de uma compra. Fischer conta que um usuário perguntou se poderia fazer um curso de R$ 1.800. Ao analisar os parcelamentos e o orçamento disponível, a ferramenta recomendou esperar três meses.

Em outro caso, uma usuária que acumulava empréstimos e outras dívidas perguntou se poderia comprar um smartwatch. A resposta seguiu a linha de “enquanto você não zerar essas dívidas todas, não é recomendado, senão a bola de neve vai aumentar”, brinca Fischer. Segundo ele, a usuária até gostou do “puxão de orelha”.

Já Porto explica que o tom das intervenções pode ser escolhido pelo próprio usuário. “Temos um agente chamado Julius que avisa o usuário sobre gastos de uma maneira mais parecida com uma bronca. O usuário pode criar agentes e dizer exatamente como quer ser notificado.”