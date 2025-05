Dólar recua e chega a R$ 5,65 após rebaixamento dos EUA

O dólar fechou em queda de 0,25% nesta segunda-feira, 19, cotado a R$ 5,655, depois de oscilar entre R$ 5,633 e R$ 5,691. As perdas da moeda americana se ampliaram no exterior, com os investidores reagindo ao rebaixamento da nota de crédito dos Estados Unidos pela agência Moody’s. Enquanto isso, discussões comerciais continuam no radar.

O DXY, que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de moedas estrangeiras, operava com queda de 0,72%.

Além disso, hoje o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, falou durante evento do banco Goldman Sachs. A fala indicou que a Selic pode ser mantida em junho e deve ficar alta por um longo período, o que pode ter trazido alívio ao mercado.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.