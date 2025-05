BC manterá juros altos por período que for necessário para levar inflação para a meta, diz Galípolo O presidente do Banco Central também voltou a afirmar que não há qualquer debate no governo sobre aumentar a meta de inflação, atualmente em 3%

Gabriel Galípolo: segundo o presidente do BC, dados mostram que a economia mantém dinamismo alto, embora conviva com taxas de juros muito restritivas (Evaristo Sa/AFP)