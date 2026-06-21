Primeiro trilionário do mundo, Elon Musk faturou R$ 293,6 milhões por hora

Elon Musk se tornou neste mês a primeira pessoa da história a ter uma fortuna estimada em mais de US$ 1 trilhão. O marco foi puxado pela estreia da SpaceX na Nasdaq — a maior oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) já registrada na história, que levantou US$ 75 bilhões e avaliou a empresa em cerca de US$ 1,77 trilhão. Mas quanto, exatamente, Musk ganhou por hora para chegar até ali?

A resposta depende de qual período se observa.

No ritmo médio do último ano, segundo estimativas da Forbes, o patrimônio de Musk cresceu cerca de US$ 497 bilhões em 12 meses — o equivalente a aproximadamente R$ 293,6 milhões por hora é (cerca de US$ 57 milhões por hora, na cotação atual), ou cerca de US$ 950 mil por minuto. No dia específico do IPO da SpaceX, porém, o ritmo foi dezenas de vezes maior.

O salto que faltava para o trilhão

No dia 12 de junho, a participação de Musk na SpaceX passou a valer cerca de US$ 866,5 bilhões, com a empresa avaliada em US$ 1,77 trilhão após a oferta pública.

Somado aos demais ativos — Tesla, xAI, The Boring Company, Neuralink, imóveis e outros investimentos —, o patrimônio total de Musk ultrapassou US$ 1,1 trilhão no mesmo dia, segundo a Forbes.

O salto representou um ganho de cerca de US$ 274 bilhões em patrimônio em um único dia de pregão.

Dividido pelas 6,5 horas de funcionamento da bolsa de Nova York, isso equivale a um ganho médio de aproximadamente US$ 42 bilhões por hora — ou cerca de US$ 700 milhões por minuto — apenas no intervalo em que o mercado esteve aberto.

A fortuna não parou no trilhão

O ritmo não desacelerou nos dias seguintes. Na segunda-feira, 15, uma alta de mais de 7% nas ações da SpaceX adicionou outros US$ 72,2 bilhões ao patrimônio de Musk, levando sua fortuna total a mais de US$ 1,2 trilhão, segundo a Forbes. Nesse pregão isolado, o ganho médio foi de cerca de US$ 11 bilhões por hora de negociação.

A maior parte da riqueza de Musk está concentrada em participações societárias, não em dinheiro líquido: SpaceX, Tesla e ações da xAI somam a quase totalidade do patrimônio.

Isso significa que os números flutuam diariamente e podem cair com a mesma velocidade com que sobem, caso o valor de mercado das empresas recue.

Uma trajetória de duas décadas

Apesar da velocidade do salto recente, a trajetória até o trilhão levou cerca de 20 anos — desde 2002, quando Musk fundou a SpaceX com um investimento inicial de US$ 100 milhões.

Em fevereiro deste ano, a fusão da SpaceX com a xAI, empresa de inteligência artificial de Musk, já havia adicionado cerca de US$ 100 bilhões ao seu patrimônio em uma única operação corporativa, criando uma entidade combinada avaliada em aproximadamente US$ 1,25 trilhão.

Hoje, a fortuna de Musk supera o Produto Interno Bruto de mais de 125 países, segundo a empresa de inteligência patrimonial Altrata, e equivale a cerca de 3% do PIB dos Estados Unidos.

A manutenção do posto de primeiro trilionário da história, porém, depende inteiramente da capacidade de SpaceX e Tesla sustentarem, no mercado, as expectativas que ajudaram a criar a marca inédita.

Como chegamos a esse número

O cálculo parte de um dado já divulgado pela Forbes: o patrimônio de Musk cresceu cerca de US$ 497 bilhões em 12 meses.

Dividir esse valor pelas 8.760 horas que compõem um ano resulta em um ganho médio de aproximadamente US$ 56,7 milhões por hora.

Na cotação atual do dólar, de R$ 5,15, isso equivale a cerca de R$ 293,6 milhões por hora — ou R$ 4,9 milhões por minuto, e mais de R$ 81 mil a cada segundo.