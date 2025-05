Dólar fecha com alta de 0,51% em dia de baixa liquidez com mercados dos EUA fechados

O dólar fechou em alta de 0,48% nesta segunda-feira, 26, cotado a R$ 5,675, depois de oscilar entre R$ 5,636 e R$ 5,678. O dia foi de pouca liquidez, já que os mercados americanos estão fechados por conta das comemorações do Memorial Day, um dos principais feriados dos EUA.

O índice do dólar (DXY), que mede o desempenho da moeda norte-americano frente a uma cesta de divisas, caía 0,10%. Às 17h03, o dólar futuro para junho subia 0,42%, a R$ 5,681. O euro subia 0,19%, a US$ 1,138. E a libra ganhava 0,17%, a US$ 1,356.

O mercado ainda repercute a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de adiar a implementação de tarifas de 50% sobre a União Europeia. O republicano disse no domingo que adiou a imposição da taxa de 50% sobre o bloco europeu até 9 de julho.

Agora, investidores aguardam o anúncio de possível acordos tarifários por Trump.

No Brasil, o mercado segue atento para mais informações sobre o aumento do IOF. O governo ainda não divulgou o quanto deixará de arrecadar após ter revogado o aumento da taxa para investimentos no exterior, nem como vai compensar o recuo para cumprir as metas do arcabouço fiscal.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.