Ibovespa perde força com mudança de humor no exterior: Nasdaq cai quase 3%

O principal índice acionário da B3, o Ibovespa, perdeu força durante a tarde e navega sem sentido único nesta terça-feira, 9. Às 14h20, o Ibovespa operava em leve alta de 0,41% aos 169.367 pontos. Já o exterior, que abriu em alta, agora recua, com Nasdaq caindo quase 3% e S&P 500 cedendo 1,50%, o que puxa a bolsa brasileira para baixo. O dólar cai 0,10% cotado a R$ 5,17.

Para Ian Lopes, economista da Valor Investimentos, a queda das bolsas nesta sessão reflete a preocupação dos investidores com a inflação nos Estados Unidos, que sairá amanhã, e seus possíveis efeitos sobre a trajetória dos juros americanos.

“O mercado lá fora hoje está caindo por conta da expectativa de inflação vir acima do esperado. Isso faz com que os juros fiquem mais altos por mais tempo”, afirmou.

Segundo ele, os dados recentes do mercado de trabalho americano reforçaram esse cenário. “Eles já foram um pouco decepcionantes para o mercado financeiro como um todo, porque vieram com atividade alta. Isso naturalmente gera uma pressão inflacionária maior”, disse.

Na avaliação de Lopes, a perspectiva de juros elevados por um período mais longo tende a afetar os mercados globais, já que a política monetária dos Estados Unidos serve de referência para outros países.

Fatores internos

Fatores internos também mexem com a bolsa. Um deles que reflete na falta de direção é a Vale (VALE3), que chegou a puxar o índice para baixo. Nesta terça, a mineradora divulgou um fato relevante reforçando sua estratégia de diversificação ao elevar a relevância da divisão de metais básicos.

A companhia estima que a unidade de cobre e níquel, a Vale Base Metals (VBM), responderá por cerca de 28% do EBITDA consolidado a partir de 2026, o equivalente a quase um terço da geração de caixa operacional da companhia. Entretanto, segundo Lopes, o mercado esperava que esse número fosse de 30% a 35% conforme fato relevante divulgado no dia 31 de março.

Na outra ponta, os bancos ajudam o Ibovespa a ficar no azul. As principais ações do setor financeiro operavam em alta nesta sessão, com destaque para o Santander (SANB11), que avançava 1,34%, liderando os ganhos entre os papéis do segmento. Na sequência apareciam Itaú Unibanco (ITUB4), com valorização de 1,14%, Porto (PSSA3), que subia 1,04%, e Bradesco (BBDC4), com alta de 0,99%.

Também registravam desempenho positivo as ações da B3 (B3SA3), que avançavam 0,72%, do BTG Pactual (BPAC11), com ganho de 0,69%, da BB Seguridade (BBSE3), que subia 0,64%, e do Banco do Brasil (BBAS3), com valorização de 0,52%.