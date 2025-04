Dólar hoje: moeda americana fecha a R$ 5,68, dando fim à sequência de baixas

O dólar colocou fim a uma sequência de oito sessões seguidas de baixas em relação ao real nesta quarta-feira, 30. A moeda fechou em alta de 0,82%, a R$ 5,676, depois de oscilar entre R$ 5,605 e R$ 5,687.

A queda acompanha a virada de humor dos investidores lá fora, após dados fracos das economias dos Estados Unidos e China.

A economia dos Estados Unidos encolheu 0,3% no primeiro trimestre de 2025, segundo a primeira leitura do PIB divulgada pelo Bureau of Economic Analysis nesta manhã. O resultado contrariou as expectativas de alta de 0,4%, pressionado pelo aumento das importações e pela queda nos gastos do governo, apesar do avanço nos investimentos, consumo e exportações. Já o índice de gerentes de compras (PMI) industrial da China caiu de 50,5, em março, para 49 na leitura de abril.

Além disso, um ajuste técnico após as quedas seguidas, com a divisa brasileira voltando a se acomodar acima do piso dos R$ 5,65.

No acumulado de abril, no entanto, a moeda acumulou queda de 0,50%. A taxa Ptax fechou a R$ 5,6608, em alta de 0,25% no dia e queda de 1,42% no mês.

Às 17h10, o dólar futuro para junho subia 1,09%, a R$ 5,7185. Lá fora, o índice DXY avançava 0,42%, para 99,658 pontos.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.