Dólar hoje: moeda americana cai pela sétima sessão seguida e vai a R$ 5,65

O dólar à vista caiu pela sétima sessão consecutiva nesta segunda-feira, 28. A moeda recuou 0,70%, fechando a R$ 5,6480, depois de oscilar entre R$ 5,6470 e R$ 5,7002.

O movimento foi influenciado pelo enfraquecimento da moeda americana no mercado externo, apesar da falta de novidades no cenário global. Sobre a moeda, continuam pesando as incertezas acerca das tarifas comerciais de Donald Trump.

No Brasil, declarações do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, sobre o ciclo de aperto monetário ainda não ter chegado ao fim ajudaram a fortalecer o real.

O dólar futuro para maio recuava 0,71%, a R$ 5,6500, enquanto o índice DXY, que mede a força do dólar ante outras moedas, caía 0,54%, a 98,929 pontos.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.