Ibovespa abre o pregão em leve alta; dólar opera estável

O mercado brasileiro inicia o pregão desta terça-feira, 29, com o Ibovespa registrando alta de 0,22%, aos 135.315,79 pontos, às 10h19. Na segunda-feira, o índice terminou o dia com ganhos de 0,21%, aos 135.016 pontos.

Os investidores acompanham a divulgação de indicadores econômicos, como o IGP-M e o relatório Jolts dos Estados Unidos, enquanto monitoram os efeitos econômicos da tarifas do presidente Donald Trump.

Ibovespa hoje

IBOV: 0,22%, aos 135.315 pontos

Dólar hoje: R$ 5,6565, alta de 0,03%

No radar hoje

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) subiu 0,24% em abril, após registrar deflação de 0,34% em março, segundo dados divulgados nesta manhã pelo FGV Ibre. Com o resultado, o indicador acumula alta de 1,23% no ano e de 8,50% em 12 meses.

Também nesta manhã, a pesquisa Gerp mostrou que 33% dos brasileiros aprovam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto 57% reprovam — uma queda de quatro pontos percentuais na desaprovação em relação a março. O número de indecisos ou que preferiram não opinar ficou em 10%. Essa é a primeira queda na reprovação desde o início da série histórica do levantamento, em janeiro, e a maior taxa de aprovação registrada no período, embora ainda abaixo dos 38% observados no começo do ano.

Às 11h, o Banco Central realiza coletiva com Gabriel Galípolo para comentar o Relatório de Estabilidade Financeira. No fim do dia, após o fechamento do mercado, a Petrobras divulga seu relatório de produção e vendas.

A política segue no radar. O ministro da Previdência, Carlos Lupi, comparece à Câmara para falar sobre as investigações de fraudes no INSS.

Nos Estados Unidos, o destaque é a divulgação do relatório Jolts de março, às 11h, que trará informações sobre o número de vagas abertas no mercado de trabalho americano. À noite, a China publica os PMIs industrial e de serviços de abril.

Na agenda corporativa, o mercado aguarda os números de Neoenergia, Isa Energia, Marcopolo, Iguatemi e Log.