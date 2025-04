Com mercado cauteloso, dólar fecha estável a R$ 5,6878

Após seis semanas de baixa, o dólar à vista fechou praticamente estável nesta sexta-feira, 25, negociado a R$ 5,6878. Na semana, a moeda americana acumulou queda de 2%.

O pregão foi marcado pela cautela em meio às disputas de Donald Trump e o governo chinês. A moeda oscilou entre R$ 5,6647 e R$ 5,7074 nesta sexta-feira, 25.

Na semana, moeda recuou 2,00%. Às 17h, o dólar futuro para maio subia 0,07%, a R$ 5,6915. No exterior, o índice DXY subia 0,20%, aos 99,573 pontos.

O que é o Dólar à Vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação baseada no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o Dólar Futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.