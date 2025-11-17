Dólar acompanha o exterior e fecha em alta com menor apetite ao risco

O dólar à vista encerrou as negociações desta segunda-feira, 17, em alta frente ao real. A moeda norte-americana avançou 0,66% e terminou o dia cotada a R$ 5,331 depois de ter tocado a mínima de R$ 5,29.

A apreciação da moeda americana acompanhou o movimento no exterior. No índice DXY, que mede a força da divisa contra uma cesta de seis moedas de mercados desenvolvidos, o dólar também subiu 0,95%, aos 99,55 pontos, refletindo um ambiente de maior cautela.

A incerteza sobre indicadores econômicos dos Estados Unidos, atrasados pelo shutdown de 43 dias, e a expectativa pelos dados oficiais desta semana reduziram o apetite por risco. O movimento ganhou força após o índice Empire State surpreender ao subir para 18,7, sinalizando atividade ainda aquecida.

Além disso, declarações recentes de membros do Federal Reserve (Fed), o banco central dos EUA, também sustentaram a demanda pelo dólar frente ao real.

"Contribuem para esse quadro as falas recentes de membros do Fed, apontando a paralisação do avanço em direção à meta inflacionária de 2% e a permanência da postura monetária contracionista pelo BC dos EUA, o que alimenta as expectativas de taxas de juros elevadas por mais tempo e favorece a apreciação do dólar", diz Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad.

Antes de recuar para 0,66%, o dólar passou a maior parte do pregão ao redor da estabilidade, mas subiu na reta final das negociações. "Não está claro o que provocou esse movimento, que não parece ter sido provocado por um evento ou gatilho específico", afirmou Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.