Euro dispara e pode chegar ao maior valor dos últimos quatro anos frente ao dólar

O euro avançou nesta terça-feira, 16, e chegou ao patamar mais alto desde 1º de julho, negociado a US$ 1,1813, com valorização de até 0,4% no dia. No acumulado de 2025, a moeda sobe quase 14%, a melhor performance em nove meses, de acordo com informações da Bloomberg.

Se superar o nível de US$ 1,1829, atingido em julho, o euro alcançará a cotação mais alta desde setembro de 2021. Contratos de opções indicam que o movimento pode abrir espaço para uma nova escalada até a marca de US$ 1,20, considerada referência pelos investidores.

Aposta no corte de juros nos EUA

O cenário é sustentado pela expectativa de que o Banco Central Europeu (BCE) não promova novos cortes de juros - isso ao mesmo tempo em que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) deve iniciar um ciclo de flexibilização monetária ainda este ano.

As apostas do mercado embutem três reduções de 0,25 ponto percentual na taxa básica pelo Fed até dezembro, o que reforça a atratividade do euro.

Dados da Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) mostram que mais de dois terços das opções de euro-dólar negociadas na segunda-feira foram de posições compradas, com forte demanda por contratos acima de US$ 1,20. Hedge funds, antes expostos por meio de estruturas complexas, têm migrado para operações mais simples de alta, refletindo maior convicção no movimento.

Estrategistas do Morgan Stanley ouvidos pela Bloomberg destacam que a posição tática em dólar está neutra antes da decisão do Fed, o que pode abrir espaço para que o euro amplie a valorização caso as apostas em cortes sejam confirmadas.