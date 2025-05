Dólar dispara e sobe quase 1% com notícias sobre aumento de crédito e Bolsa Família

O dólar disparou na tarde de hoje e chegou a subir mais de 1%, diante de notícias de que o governo estaria preparando um aumento do Bolsa Família, bem como medidas de expansão de crédito.

A divisa brasileira se afastou das máximas depois que o governo negou o reajuste e de o ministro Fernando Haddad vir à público para reforçar o compromisso com o cumprimento da meta fiscal.

Mas ainda assim o alívio foi pequeno: por volta das 16h, o dólar sobe 0,83%, a R$ 5,69, muito acima do patamar mais próximo da estabilidade verificado no começo do dia. Os juros futuros também têm alta firme.

A coluna do jornalista Thomas Traumann, na revista Veja, afirmou que o governo estaria estudando elevar o valor do benefício a partir de janeiro do próximo ano, além de outros medidas para melhor a popularidade.

Em nota, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) afirmou que o programa foi reforçado desde março de 2023 e já contribuiu para diminuir a pobreza no país, mas esclareceu que não aumentará o valor.

Haddad, por sua vez, disse que há "medidas pontuais" em curso, mas dentro da meta fiscal.

“As únicas medidas que estão sendo preparadas para levar ao conhecimento do presidente são medidas pontuais para o cumprimento da meta fiscal, como fizemos em julho do ano passado”, disse.