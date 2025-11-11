Dólar fecha no menor valor em mais de um ano, a R$ 5,27

O dólar à vista voltou a exibir desvalorização frente ao real pela quinta sessão nesta terça-feira, 11. A moeda norte-americana caiu 0,64% e terminou o dia cotada a R$ 5,273, o menor valor desde o dia 06 de junho de 2024, quando foi vendida a R$ 5,2498.

A apreciação do real acompanhou a queda da moeda no exterior, onde o índice DXY, que mede o desempenho da divisa frente a uma cesta de outras seis moedas de países desenvolvidos, também fechou em queda de 0,21%.

Aqui no Brasil, porém, a desvalorização do dólar se acentuou com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é o indicador oficial da inflação no Brasil, que fechou o mês de outubro um pouco abaixo do esperado pelo mercado. O indicador recuou 0,09%, uma desaceleração de 0,39 ponto percentual em comparação ao índice de 0,48% registrado em setembro.

O resultado é o menor índice de outubro desde 1998, quando foi registrado 0,02%.

"O dólar em queda está acompanhando o movimento global da moeda. A moeda está caindo hoje e aqui no Brasil ela cai um pouco mais também muito por conta do número do IPCA que veio abaixo do esperado, fazendo com que tanto o dólar quanto o mercado de juros perdessem um pouco desse prêmio que estava imputado na curva", disse Thiago Calestine, economista e sócio da Dom Investimentos.

"Acredito que o mercado sinaliza, principalmente quando olhamos as taxas mais longas de juros, um horizonte um pouco mais claro para o Banco Central começar a aliviar o tom nos próximos comunicados e ao que tudo indica, no final do primeiro tri começar a fazer política monetária expansionista reduzindo o tom e baixando juros, sendo mais leniente com as condições que estamos vendo agora", acrescentou o especialista.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.