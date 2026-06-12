BTG Pactual recebe aval para finalizar compra do HSBC Uruguai

O Banco Central do Uruguai (BCU) autorizou que o BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME) conclua a compra do HSBC Uruguai. O movimento encerra a etapa de aprovações para iniciar o período de transição do negócio de cerca de US$ 175 milhões ou, aproximadamente, R$ 1 bilhão.

O montante está sujeito a ajustes ao considerar os resultados da operação até o fim de 2024 e a data de fechamento da compra, que inclui 100% do HSBC no país, bem como instrumentos adicionais de capital.

O banco busca reforçar sua estratégia de ampliar presença na América Latina, onde já detém operações em alguns países como Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru e Argentina.

A ideia de internacionalização também mira mercados na Europa e nos Estados Unidos. No solo americano, inclusive, comprou o M.Y. Safra Bank em janeiro, passando a ter licença bancária por lá.

O CEO do BTG Pactual, Roberto Sallouti, relata que a operação vai ser integrada à plataforma global do banco, "com visão de longo prazo" e na tentativa, também, de "contribuir para o desenvolvimento do mercado financeiro uruguaio."

"Ampliando também o acesso de clientes e investidores locais às oportunidades globais da nossa plataforma", disse Sallouti.

"O Uruguai é um mercado relevante na região e essa aprovação representa um passo importante na consolidação de nossa vocação para servir a comunidade de clientes latino-americanos, ao mesmo tempo em que avançamos em nossa estratégia de crescimento internacional", acrescenta.

Foco nos clientes e colaboradores

Os dois bancos trabalharão de forma conjunta nas próximas etapas até a conclusão do negócio. O BTG informa que o objetivo é continuar o atendimento aos clientes, ao mesmo tempo que volta-se para a "estabilidade operacional da franquia local."

Já o CEO do HSBC Uruguai, Constantino Gotsis, reforça que a prioridade segue no atendimento ao cliente e no apoio a colaboradores durante a transição. "Temos plena confiança no compromisso do BTG Pactual com o país e com nossa equipe."

"Celebramos a aprovação do Banco Central do Uruguai, que abre um novo capítulo para o fortalecimento e crescimento do sistema financeiro uruguaio", acrescenta Gotsis.

O executivo também agradeceu aos clientes pela "confiança contínua" e aos colaboradores pelo "entusiasmo e profissionalismo demonstrados ao longo deste período."

As ações do BTG Pactual (BPAC11) fecharam em alta de 2,60% na quinta-feira, 11, a R$ 50,48. No últimos 12 meses, a valorização é de cerca de 22%.