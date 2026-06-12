Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

BTG Pactual recebe aval para finalizar compra do HSBC Uruguai

Banco brasileiro, do mesmo grupo controlador da EXAME, busca ampliar presença na América Latina

BTG Pactual: Unidade do HSBC no Uruguai é adquirida pelo banco brasileiro. (Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)

BTG Pactual: Unidade do HSBC no Uruguai é adquirida pelo banco brasileiro. (Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 12 de junho de 2026 às 08h20.

O Banco Central do Uruguai (BCU) autorizou que o BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME) conclua a compra do HSBC Uruguai. O movimento encerra a etapa de aprovações para iniciar o período de transição do negócio de cerca de US$ 175 milhões ou, aproximadamente, R$ 1 bilhão.

O montante está sujeito a ajustes ao considerar os resultados da operação até o fim de 2024 e a data de fechamento da compra, que inclui 100% do HSBC no país, bem como instrumentos adicionais de capital.

O banco busca reforçar sua estratégia de ampliar presença na América Latina, onde já detém operações em alguns países como Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru e Argentina.

A ideia de internacionalização também mira mercados na Europa e nos Estados Unidos. No solo americano, inclusive, comprou o M.Y. Safra Bank em janeiro, passando a ter licença bancária por lá.

O CEO do BTG Pactual, Roberto Sallouti, relata que a operação vai ser integrada à plataforma global do banco, "com visão de longo prazo" e na tentativa, também, de "contribuir para o desenvolvimento do mercado financeiro uruguaio."

"Ampliando também o acesso de clientes e investidores locais às oportunidades globais da nossa plataforma", disse Sallouti.

"O Uruguai é um mercado relevante na região e essa aprovação representa um passo importante na consolidação de nossa vocação para servir a comunidade de clientes latino-americanos, ao mesmo tempo em que avançamos em nossa estratégia de crescimento internacional", acrescenta.

Foco nos clientes e colaboradores

Os dois bancos trabalharão de forma conjunta nas próximas etapas até a conclusão do negócio. O BTG informa que o objetivo é continuar o atendimento aos clientes, ao mesmo tempo que volta-se para a "estabilidade operacional da franquia local."

Já o CEO do HSBC Uruguai, Constantino Gotsis, reforça que a prioridade segue no atendimento ao cliente e no apoio a colaboradores durante a transição. "Temos plena confiança no compromisso do BTG Pactual com o país e com nossa equipe."

"Celebramos a aprovação do Banco Central do Uruguai, que abre um novo capítulo para o fortalecimento e crescimento do sistema financeiro uruguaio", acrescenta Gotsis.

O executivo também agradeceu aos clientes pela "confiança contínua" e aos colaboradores pelo "entusiasmo e profissionalismo demonstrados ao longo deste período."

As ações do BTG Pactual (BPAC11) fecharam em alta de 2,60% na quinta-feira, 11, a R$ 50,48. No últimos 12 meses, a valorização é de cerca de 22%.

Acompanhe tudo sobre:BTG PactualHSBCFusões e AquisiçõesUruguai

Mais de Invest

Dois em cada 10 brasileiros fazem compras escondidas dos parceiros, mostra pesquisa

Petróleo cai ao menor nível em dois meses com expectativa de acordo entre EUA e Irã

Copa do Mundo vira palco para a recuperação da Nike, mas Adidas segue na frente

Inflação no Brasil e PIB do Reino Unido: o que move os mercados

Mais na Exame

Brasil

Entenda o futuro da delação de Daniel Vorcaro após nova rejeição da PF

Esporte

A decisão da Globo que ajudou a criar o fenômeno CazéTV

Inteligência Artificial

ChatGPT supera Instagram e TikTok e chega a 1 bilhão de usuários em tempo recorde

Marketing

Exclusivo: Grupo L’Occitane anuncia Luisa Holzheim como nova CMO no Brasil