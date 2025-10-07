Dólar fecha em alta com investidores locais de olho no fiscal

O dólar à vista fechou, nesta terça-feira, 7, em alta de 0,74%, a R$ 5,35, após oscilar entre R$ 5,318 e R$ 5,353.

O dólar sobe hoje refletindo a cautela dos investidores diante das incertezas sobre a Medida Provisória 1.303, que muda as regras de tributação de investimentos financeiros. A votação, que seria realizada pela manhã desta terça-feira, foi adiada e deve ocorrer ainda hoje.

A MP expira amanhã, 8 de outubro, o que intensifica a pressão sobre o governo e o Congresso para que cheguem a um acordo antes desse prazo.

Segundo Alison Correia, analista de investimentos e co-fundador da Dom Investimentos, embora parte do mercado acredite que o texto final da MP será desidratado, a incerteza regulatória no curto prazo tem sido suficiente para impulsionar o dólar e provocar queda na bolsa.

O mercado também repercute a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmando que o Ministério está realizando uma análise detalhada do sistema de transporte público para avaliar a viabilidade da implementação da Tarifa Zero em todo o país. Segundo Haddad, a movimentação começou após pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O mercado segue acompanhando os desdobramentos da conversa entre os presidentes Lula e Donald Trump. “É importante que os Estados Unidos revisem algumas tarifas aplicadas ao Brasil. Já houve um avanço político, uma porta se abriu, mas ainda é cedo para tirar conclusões definitivas", afirma Correia.

O dólar também avança hoje em linha com a valorização global da moeda americana frente a outras divisas desenvolvidas e emergentes. Segundo Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad, o movimento reflete um ambiente de incertezas fiscais e políticas nas principais economias.

“Nos Estados Unidos, o prolongamento do shutdown do governo Trump, que já chega ao sétimo dia, e a ausência de indicadores oficiais mantêm os investidores mais defensivos”, avalia.

Ele acrescenta que o mercado aguarda as falas de dirigentes do Federal Reserve (Fed, banco central americnao) e a divulgação da ata da última reunião para calibrar expectativas sobre a política monetária.

No exterior, o analista cita ainda que a instabilidade política na França e o viés fiscal mais expansionista no Japão aumentam a busca global por segurança, fortalecendo o dólar.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.