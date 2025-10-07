Brasil

Tarifa zero no transporte público? Haddad diz que Fazenda estuda cenários a pedido de Lula

Ministério da Fazenda realiza radiografia do setor para analisar viabilidade da medida

Fernando Haddad: ministro da Fazenda participa do programa "Bom Dia, Ministro", da EBC, na manhã de 7 de outubro de 2025. ( Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 09h39.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o Ministério está realizando uma análise detalhada do sistema de transporte público para avaliar a viabilidade da implementação da Tarifa Zero em todo o país.

Segundo o ministro, a movimentação começou após pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Nós sabemos que o transporte público, sobretudo urbano, é uma questão importante para o trabalhador”, disse Haddad durante o programa “Bom Dia, Ministro”, da EBC.

“Tem vários estudos que tão sendo recuperados pela Fazenda para verificar se existem outras formas mais adequadas para financiar o setor”, afirmou.

Haddad disse que a Fazenda busca entender quais os custos que o setor enfrenta, quanto o poder público coloca de subsídios no sistema e quanto as empresas — mediante vale-transporte — gastam, além das oportunidades tecnológicas que o governo pode explorar.

“Estamos, nesse momento, recuperando e atualizando esses estudos e fazendo uma radiografia do setor”, afirmou.

“Vamos perseverar para verificar quais são as possibilidades de melhorar isso, que tem um apelo social muito forte”, completou o ministro.

