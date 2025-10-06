Dólar fecha em queda com falas de Galípolo e conversa entre Lula e Trump

O dólar à vista fechou, nesta segunda-feira, 6, em baixa de 0,49%, a R$ 5,31, após oscilar entre R$ 5,308 e R$ 5,35.

O mercado ainda acompanha o shutdown, paralisação do governo dos Estados Unidos, desde a última quarta-feira, 1º, após os senadores rejeitarem a proposta de orçamento. A paralisação parcial já atrapalha a divulgação de indicadores econômicos, como o payroll, que seria divulgado na última sexta-feira, 3.

Mas o dólar cai nesta segunda-feira, 6, impulsionado por uma combinação de fatores favoráveis ao real.

A moeda americana perdeu força frente a pares emergentes, enquanto a alta do petróleo e de outras commodities sustentou o movimento, favorecendo moedas ligadas a matérias-primas, explica Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad.

"No cenário doméstico, o discurso firme do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo — reafirmando o compromisso com a meta de inflação de 3% e defendendo juros restritivos por mais tempo — reforça o diferencial de juros do Brasil em relação ao exterior", diz Shahini.

Além disso, a conversa entre os presidentes Lula e Donald Trump, com sinalização de reaproximação diplomática e possível revisão das tarifas impostas aos produtos brasileiros, melhorou o sentimento de mercado e levou a cotação à mínima do dia.

As autoridades participaram de uma videochamada e, de acordo com nota oficial do governo, concordaram em fazer um encontro presencial. A conversa teve "tom amigável" e durou cerca de 30 minutos.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.