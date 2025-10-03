Dólar fecha semana de 'shutdown' estável, em R$ 5,33

O dólar à vista fechou a sessão desta sexta-feira, 3, com queda de 0,05%, a R$ 5,336, após oscilar entre R$ 5,324 e R$ 5,362. A moeda americana operava em alta pela manhã, mas virou o sinal ao meio-dia. O DXY, índice que compara o dólar a uma cesta de outras divisas, recuava 0,18%.

Os Estados Unidos estão em shutdown desde quarta-feira, após os senadores rejeitarem a proposta de orçamento. A paralisação parcial do governo americano já atrapalha a divulgação de indicadores econômicos, como o Payroll, que seria divulgado hoje.

Sem ele, o foco foi para o PMI de serviços, que caiu de 52 em agosto para 50 em setembro, abaixo do esperado pelo mercado.

Enquanto isso, investidores na expectativa de mais cortes de juros nos Estados Unidos nos próximos meses.

No Brasil, o dia começou com a divulgação da produção industrial de agosto, que registrou alta de 0,8% na comparação com julho. Em relação ao mesmo mês do ano anterior, houve queda de 0,7%. As expectativas dos economistas eram de alta de 0,3% na variação mensal e de queda de 0,8% na base anual. Além disso, investidores seguem avaliando os impactos fiscais do projeto que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda, aprovado na Câmara.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.